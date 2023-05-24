Лишь самые сообразительные разгадают загадку: нужно за 5 секунд найти человека среди статуй

Незваный гость так замаскировался, что заметить его будет непросто. Но его выдаст одна простая деталь.

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Нужно за 5 секунд найти человека среди статуй/ коллаж: Главред, фото: Bright Side, ua.depositphotos.com

Разнообразные загадки и головоломки помогают держать мозг в тонусе. Такая замечательная разминка для мозга пригодится как перед рабочим днем, так и на перерыве между работой. Также загадки помогут хорошо развлечь себя на выходных или вечером после рабочего дня, ведь это может быть достаточно веселым времяпрепровождением. Следующая загадка заставит изрядно напрячься, ведь нужно будет найти человека, который спрятался среди статуй.

Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 5 секунд, пишет Mirror.

На картинке мы видим 12 изображений людей. Однако только одиннадцать из них – это статуи девушек и парней, а одно изображение принадлежит человеку, который старается не выделяться в таком обществе.

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Но на самом деле этому человеку не так уж и удается не выделяться. Ведь если присмотреться, то одна деталь выдает хитрого незваного гостя, который пытается спрятаться.

Можете попробовать разгадать загадку самостоятельно или же предложить провести соревнование между своими друзьями и родными. Таким образом вы можете проверить, кто из вас всех сможет справиться с загадкой быстрее всего.

Нужно за 5 секунд найти человека среди статуй/ Bright Side

Если вам не удается разгадать загадку, внизу мы оставим правильный ответ. Но не стоит так легко сдаваться – выделите себе больше времени и попытайтесь заметить человека на рисунке. Мы уверены, если хорошо сосредоточиться, то эта задача будет под силу каждому.

Мужчина смотрит на часы/ Bright Side

Если присмотреться, то в левой части изображения можно заметить мужчину, смотрящего на ручные часы. Это как раз та деталь, которая отличает его от всех статуй.

Ранее мы рассказывали о оптической иллюзии, в которой нужно за 10 секунд найти котенка. Найти животное будет нелегко, ведь четвероногий спрятался в таком месте, что не все догадаются.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти веселую собаку за 5 секунд. Новая головоломка поможет вам проверить, насколько быстро ваше мышление и способны ли вы мгновенно замечать отдельные детали.

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