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Лишь люди с идеальным зрением справятся: надо за 9 секунд найти число на картинке

Алина Дембицкая
24 июня 2023, 22:18 обновлено 24 июня, 22:18
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Новый мозговой тизер заставил людей почесать затылки, поскольку не каждому удается справиться с этой задачей.
головоломка
Только люди с идеальным зрением справятся с этой головоломкой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Bright Side

Головоломки и оптические иллюзии – это не только интересное развлечение, но и фантастический способ улучшить когнитивные способности. Они предлагают нам проверить наши мозговые процессы, обучая нас наблюдать, анализировать и искать решения.

Новый мозговой тизер заставил людей чесать затылки, поскольку не каждому удается справиться с этой задачей. Все, что нужно сделать, это найти число, спрятанное на желтом фоне среди горошин.

На первый взгляд изображение кажется просто набором желтых точек на фоне, где желтый оттенок несколько светлее самих точек. Но не все так, как кажется, потому что в точках на самом деле скрыто число. Попробуйте как можно скорее найти число, ведь на выполнение этой задачи отводится всего 9 секунд.

видео дня
Лишь люди с идеальным зрением справятся: надо за 9 секунд найти число на картинке
Попробуйте найти скрытое число / Bright Side

Вы уже нашли скрытое число? Если вам понадобилось меньше девяти секунд, то вас можно назвать настоящим гением! Если вы еще не нашли число, то вот подсказка: нужно искать трехзначное число. Ниже публикуем правильный ответ на эту головоломку.

Число, которое вы искали, было 725, и оно было скрыто на виду в центре изображения.

Лишь люди с идеальным зрением справятся: надо за 9 секунд найти число на картинке
Правильный ответ / светлая сторона

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