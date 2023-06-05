Лишь гении найдут кота среди дров за 10 секунд: чрезвычайно сложная оптическая иллюзия

Большинство людей опустят руки уже на первых секундах, ведь выполнить эту задачу практически нереально.

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Нужно найти кота среди дров за 10 секунд/ Imgur/ IfItBleedsWeCanKillItAgain, ua.depositphotos.com

Головоломки и оптические иллюзии – отличная тренировка для мозга. Если регулярно выполнять такие задачи, уже через короткий промежуток времени вы станете намного внимательнее и начнете замечать вокруг себя такие детали, которые раньше просто не бросались вам в глаза. Следующая загадка предлагает найти кота на дровах.

Задание нужно выполнить всего за 10 секунд, поэтому придется применить всю свою внимательность, пишет Mirror.

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На рисунке мы видим сложенные дрова, за ними растут какие-то деревья – видны зеленые листья. Часть рисунка незанята дровами.

Но где-то на картинке притаился кот. Невооруженным глазом увидеть его невозможно – для этого придется быть максимально усидчивыми и внимательными. Готовы ли вы бросить себе вызов?

В случае, если вам не удается выполнить задание именно за 10 секунд, не стоит расстраиваться, ведь эта загадка действительно достаточно сложная и требует времени на ее решение. Не опускайте руки, а просто терпеливо продолжайте искать, и у вас обязательно всё получится.

Нужно найти кота среди дров за 10 секунд/ Imgur/ IfItBleedsWeCanKillItAgain

Если вам не удалось найти кота среди дров, даем небольшую подсказку – обратите внимание на верхнюю часть рисунка. Никого не замечаете вблизи верхнего полена?

Внизу мы оставляем правильный ответ.

Разгадка заключается в том, что животное хорошо слилось с окружающей средой. Кот лежит сверху на дровах. Цвет его шерсти практически такой же, как и цвет дров – именно поэтому четвероногого так трудно заметить.

Кота трудно заметить/ Imgur/ IfItBleedsWeCanKillItAgain

Ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, в которой нужно найти пчелу на цветах за 8 секунд. Летняя загадка способна запутать даже самых внимательных. Лишь единицы смогут заметить насекомое среди цветочного разнообразия.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти волка среди енотов за 5 секунд. Задача окажется сложнее, чем можно представить. Незваного зверька едва-едва можно заметить среди других зверюшек.

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