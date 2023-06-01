Лишь 20% людей решат головоломку за 40 секунд: нужно найти 2 спрятанных предмета

На картинке изображено много предметов. Вам нужно найти спрятанный молоток и отвертку. На выполнение задание есть меньше минуты.
Оптические иллюзии и головоломки отлично стимулируют работу мозга. Чем больше вы будете их разгадывать, тем лучше будут ваши когнитивные способности.
Главред предлагает разобраться с новой головоломкой всего за 40 секунд. К слову, только 20% людей могут решить эту сложную задачу в установленное время.
видео дня
На картинке изображено много предметов. Вам нужно найти спрятанный молоток и отвертку. На выполнение задание есть меньше минуты.
Если вы безуспешно пытались найти предметы, но ничего не вышло, то ниже мы опубликовали правильный ответ:
Ранее Главред предлагал суперсложную головоломку - нужно найти 24 треугольника за 6 минут.
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