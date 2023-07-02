УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Лишь 1% людей справится с этой оптической иллюзией: надо найти лицо человека

Алина Дембицкая
2 июля 2023, 23:59 обновлено 3 июля, 00:00
17
Новая оптическая иллюзия заставила людей чесать головы, потому что не каждый может заметить скрытое лицо на изображении собаки.
иллюзия
Попробуйте найти изображение человека на этой оптической иллюзии / Bright Side

Оптические иллюзии — это изображения, которые обманом заставляют наш глаз видеть то, чего на самом деле нет. Один из видов оптических иллюзий, который особенно захватывает, — это иллюзия скрытых лиц. Эти иллюзии представляют собой изображения, содержащие шаблоны, которые можно интерпретировать как лица, даже если на изображении нет настоящих лиц.

Новая оптическая иллюзия заставила людей чесать головы, потому что не каждый может заметить скрытое лицо на изображении собаки. Посмотрите внимательно на рисунок, который опубликован выше. 99% людей не нашли лица человека. Вы принадлежите к 1% людей, которые могут разгадать эту оптическую иллюзию? Попробуйте свои силы. Однако помните, что на выполнение этой задачи у вас есть всего 5 секунд.

Только люди с более высоким IQ могут видеть скрытые лица. Если вы смогли разгадать эту оптическую иллюзию, то вы хорошо умеете сосредотачиваться на более широкой картинке, определять закономерности и мыслить критически.

видео дня

Если вы все еще не можете заметить скрытое лицо, не волнуйтесь. Регулярная практика поможет улучшить ваши когнитивные способности. Ниже публикуем правильный ответ на эту оптическую иллюзию.

Лишь 1% людей справится с этой оптической иллюзией: надо найти лицо человека
Правильный ответ / Bright Side

Вас может заинтересовать:

интересные новости оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

Будет "горячо": Минобороны предупредило россиян о "шторме" в Крыму этим летом

Будет "горячо": Минобороны предупредило россиян о "шторме" в Крыму этим летом

20:15 Украина
"Везде горячо": враг пошел в наступление сразу на нескольких направлениях - Минобороны

"Везде горячо": враг пошел в наступление сразу на нескольких направлениях - Минобороны

19:32 Украина
Ударные силы ВСУ рвут оборону РФ: идут вперед и закрепляются на новых рубежах

Ударные силы ВСУ рвут оборону РФ: идут вперед и закрепляются на новых рубежах

18:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:59

Лишь 1% людей справится с этой оптической иллюзией: надо найти лицо человека

23:16

Шольц назвал неизменное условие членства Украины в НАТО

22:42

Угрожали поломать ногу: сотрудники ТЦК ворвались в частный домВидео

22:31

"РФ не является государством": страна-агрессор не сохранится в нынешнем виде - Данилов

21:51

Как заставить украинцев аж бегом выучить английскиймнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:32

"Часть земель надо отдать РФ": в Британии скандал из-за заявлений об Украине

21:20

Женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного: люди назвали это имя "ужасным"

21:10

Чисто, преданно и вечно: как понять, что собака по-настоящему любит вас

20:15

Будет "горячо": Минобороны предупредило россиян о "шторме" в Крыму этим летомВидео

Реклама
19:37

Аврал на работе, шквал проблем и сложные испытания: астролог назвал 4-х неудачников июляВидео

19:32

"Везде горячо": враг пошел в наступление сразу на нескольких направлениях - Минобороны

18:51

Любовь, кольца и рок-н-ролл: Мик Джаггер обручился с мамой своего 8-го ребенка

18:50

Ударные силы ВСУ рвут оборону РФ: идут вперед и закрепляются на новых рубежах

18:37

Мужчина с собакой прошел 200 км из Херсона в Одессу, его не пустили в автобус

17:53

"Пациент стабилен!": Анастасия Волочкова сходила на свидание для троих

17:52

Гигантская воронка и столб дыма: у базы "Шахедов" в РФ прогремел взрыв

17:48

Вучич анонсировал "эскалацию" в Косово из-за контрнаступления ВСУ

17:31

Гороскоп на июль-2023: Козерога ждет шквал проблем, Близнецов – светлая полосаЭксклюзив

17:02

Как правильно назвать на украинским пододеяльник: Авраменко дал ответ

16:54

У Зеленского спрогнозировали вероятного преемника Путина и сроки окончания войны

Реклама
16:51

Тарабарова повеселила фанатов фото, на котором играют ее дочери-крохи

16:48

"Надежды РФ утоплены в море": Зеленский приехал в Одессу

16:46

Почему после стирки нужно держать дверцу стиральной машины открытой

16:36

Зачем в варенье из абрикосов добавляют крахмал: полезная хитрость опытных хозяек

16:19

Получить скидку на 50% на коммуналку: кто из украинцев имеет право

16:18

Смешные женские имена, которые считали нормальными в СССР

15:52

Эксперт спрогнозировал, сильно ли подорожает бензин в Украине

15:51

Угроза теракта на ЗАЭС: Пономарев откровенно ответил, пересечет ли Путин красную линиюВидео

15:41

Эйфория после паранойи: психолог раскрыл неожиданный диагноз Путина

15:23

Пальчики оближешь: рецепт невероятных котлет с яблоками от Аллы Пугачевой

15:00

Для кого угодно и где угодно - Валерий Меладзе угодил в скандал с концертами

14:55

"Алкоголики и наркоманы": Буданов высмеял фейк РФ о своей "гибели"

14:42

Медсестра бросила работу ради странного занятия: теперь она получает 230 тысяч

14:29

"Украина - Земля Санникова": Медведев сверкнул новыми гранями бреда

13:58

ВСУ заходят с флангов: украинские военные продвигаются вперед под Бахмутом

13:57

Сын удивил прощальным постом: в сети утверждают, что Кадыров при смерти

13:41

"Такие бойцы бывают раз в жизни": экс-чемпион раскритиковал Фьюри за отказ от боя с Усиком

13:03

"Забрал кошелек и иконы": Никитюк с сарказмом оценила слухи о своем романеВидео

12:57

"Глупая фальшь": "черненькая из НеАнгелов" опровергла слухи про побег в РФ

12:56

"Бесхребетная мокрица": Гиркин смачно плюнул в лицо ПутинуВидео

Реклама
12:41

Наилучший результат и экономия: как правильно использовать бумажные полотенца

12:21

Учительница 20 лет прогуливала школу: нашлась "пропажа" в неожиданном месте

12:20

Как правильно говорить – "чоловік" или "мужчина": языковед объяснил разницуВидео

12:14

"Практически не двигается": СМИ рассказали, как себя чувствует больная Мадонна

12:12

"Свободен! Я тебя простила": Мозговая обратилась к Пономареву после расставания

11:56

"Это просто бла-бла-бла": Кулеба высмеял нападки Орбана в адрес Украины

11:31

В Украине поднимут субсидии: почему и когда

11:23

Бои за плацдарм у Антоновского моста: в ВСУ раскрыли детали ударов по врагу

11:19

Гороскоп на завтра 3 июля 2023: Овнов могут обворовать, Тельцам пора к врачу

11:14

"Знаешь, сколько я убил таких, как вы?": россиянин набросился на украинок в ТурцииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять