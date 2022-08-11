Лимончелло: что нужно для вкусного ликера и его самые популярные рецепты

Лимончелло рецепт классический:

Что нужно:

лимоны – 5-6 штук среднего размера; спирт 96% – пол-литра или 700 грамм водки (либо самогона 40-градусного); вода – пол-листа для разбавки спирта и 300 грамм для разбавки водки; сахар – 450 грамм.

Рецепт лимончелло:

лимоны промыть теплой водой, вытереть насухо бумажным полотенцем, затем чисткой для овощей или ножом аккуратно снять с плодов цедру – верхнюю желтую часть кожуры;

цедру сложить в трехлитровую банку, залить спиртом (водкой), плотно закрыть крышкой. Настаивать 15 суток в теплом месте (18-25 градусов), хорошо защищенном от прямых солнечных лучей (можно накрыть плотной тканью). Раз в сутки интенсивно встряхивать сосуд;

полученный напиток процедить через сито или кусок марли (не Боба). Цедру выжать досуха;

приготовить сироп ‒ в кастрюлю с подогретой водой всыпать сахар, довести до кипения и проварить на среднем огне три-пять минут, постепенно снимая белую пену. Полученный сироп охладить до комнатной температуры;

смешать лимонную настойку с сахарным сиропом.

Готовый ликер разлить в бутылки, герметично закрыть и настаивать немедленно в темном, прохладном месте для улучшения вкуса.

Срок годности в защищенном от солнечного света месте – до 5-ти лет. Крепость – около 40 градусов.

Сливочный лимончелло рецепт

Что нужно:

семь лимонов; пол-литра 95-градусного спирта; пол-литра молока и сливок; килограмм сахара.

Рецепт:

вымыть лимоны в горячей воде ‒ лучше всего губкой;

ножом либо овощечисткой аккуратно снять цедру ‒ ни в коем случае не задевая белую мякоть;

поместить цедру в чистый сосуд и залить спиртом;

Плотно закрыть и оставить на 15 дней в темном помещении при комнатной температуре;

Раз в сутки энергично встряхивать содержимое банки;

Затем в кастрюле перемешать молоко, сливки и сахар;

На медленном огне довести до кипения ‒ постоянно помешивать;

Охладить до комнатной температуры;

Финальную жидкость процедить через сито и марлю;

Смешать настойку с молочным сиропом;

Оставить в холодильнике на 10 суток.

Готовый ликер хранить в холодильнике. Крепость напитка ‒ 30 градусов.

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