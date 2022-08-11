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Лимончелло: что нужно для вкусного ликера и его самые популярные рецепты

11 августа 2022, 07:59

Жарким летом хорошо опрокинуть в себя рюмашку-другую чего-нибудь вкусного и алкогольного. Главред рассказывает о самых популярных рецептах ликера лимончелло.

Лимон, Лимончелло
Лимон, Лимончелло / https://ua.depositphotos.com/

Лимончелло рецепт классический:

Что нужно:

  1. лимоны – 5-6 штук среднего размера;
  2. спирт 96% – пол-литра или 700 грамм водки (либо самогона 40-градусного);
  3. вода – пол-листа для разбавки спирта и 300 грамм для разбавки водки;
  4. сахар – 450 грамм.

Рецепт лимончелло:

  • лимоны промыть теплой водой, вытереть насухо бумажным полотенцем, затем чисткой для овощей или ножом аккуратно снять с плодов цедру – верхнюю желтую часть кожуры;
  • цедру сложить в трехлитровую банку, залить спиртом (водкой), плотно закрыть крышкой. Настаивать 15 суток в теплом месте (18-25 градусов), хорошо защищенном от прямых солнечных лучей (можно накрыть плотной тканью). Раз в сутки интенсивно встряхивать сосуд;
  • полученный напиток процедить через сито или кусок марли (не Боба). Цедру выжать досуха;
  • приготовить сироп ‒ в кастрюлю с подогретой водой всыпать сахар, довести до кипения и проварить на среднем огне три-пять минут, постепенно снимая белую пену. Полученный сироп охладить до комнатной температуры;
  • смешать лимонную настойку с сахарным сиропом.

Готовый ликер разлить в бутылки, герметично закрыть и настаивать немедленно в темном, прохладном месте для улучшения вкуса.

Срок годности в защищенном от солнечного света месте – до 5-ти лет. Крепость – около 40 градусов.

Лимончелло: что нужно для вкусного ликера и его самые популярные рецепты

Сливочный лимончелло рецепт

Что нужно:

  1. семь лимонов;
  2. пол-литра 95-градусного спирта;
  3. пол-литра молока и сливок;
  4. килограмм сахара.

Рецепт:

  • вымыть лимоны в горячей воде ‒ лучше всего губкой;
  • ножом либо овощечисткой аккуратно снять цедру ‒ ни в коем случае не задевая белую мякоть;
  • поместить цедру в чистый сосуд и залить спиртом;
  • Плотно закрыть и оставить на 15 дней в темном помещении при комнатной температуре;
  • Раз в сутки энергично встряхивать содержимое банки;
  • Затем в кастрюле перемешать молоко, сливки и сахар;
  • На медленном огне довести до кипения ‒ постоянно помешивать;
  • Охладить до комнатной температуры;
  • Финальную жидкость процедить через сито и марлю;
  • Смешать настойку с молочным сиропом;
  • Оставить в холодильнике на 10 суток.

Готовый ликер хранить в холодильнике. Крепость напитка ‒ 30 градусов.

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Автор: Егор Бунин
спиртные напитки алкоголь
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