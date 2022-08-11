Лимончелло: что нужно для вкусного ликера и его самые популярные рецепты

Жарким летом хорошо опрокинуть в себя рюмашку-другую чего-нибудь вкусного и алкогольного. Главред рассказывает о самых популярных рецептах ликера лимончелло.
Лимончелло рецепт классический:
Что нужно:
- лимоны – 5-6 штук среднего размера;
- спирт 96% – пол-литра или 700 грамм водки (либо самогона 40-градусного);
- вода – пол-листа для разбавки спирта и 300 грамм для разбавки водки;
- сахар – 450 грамм.
Рецепт лимончелло:
- лимоны промыть теплой водой, вытереть насухо бумажным полотенцем, затем чисткой для овощей или ножом аккуратно снять с плодов цедру – верхнюю желтую часть кожуры;
- цедру сложить в трехлитровую банку, залить спиртом (водкой), плотно закрыть крышкой. Настаивать 15 суток в теплом месте (18-25 градусов), хорошо защищенном от прямых солнечных лучей (можно накрыть плотной тканью). Раз в сутки интенсивно встряхивать сосуд;
- полученный напиток процедить через сито или кусок марли (не Боба). Цедру выжать досуха;
- приготовить сироп ‒ в кастрюлю с подогретой водой всыпать сахар, довести до кипения и проварить на среднем огне три-пять минут, постепенно снимая белую пену. Полученный сироп охладить до комнатной температуры;
- смешать лимонную настойку с сахарным сиропом.
Готовый ликер разлить в бутылки, герметично закрыть и настаивать немедленно в темном, прохладном месте для улучшения вкуса.
Срок годности в защищенном от солнечного света месте – до 5-ти лет. Крепость – около 40 градусов.
Сливочный лимончелло рецепт
Что нужно:
- семь лимонов;
- пол-литра 95-градусного спирта;
- пол-литра молока и сливок;
- килограмм сахара.
Рецепт:
- вымыть лимоны в горячей воде ‒ лучше всего губкой;
- ножом либо овощечисткой аккуратно снять цедру ‒ ни в коем случае не задевая белую мякоть;
- поместить цедру в чистый сосуд и залить спиртом;
- Плотно закрыть и оставить на 15 дней в темном помещении при комнатной температуре;
- Раз в сутки энергично встряхивать содержимое банки;
- Затем в кастрюле перемешать молоко, сливки и сахар;
- На медленном огне довести до кипения ‒ постоянно помешивать;
- Охладить до комнатной температуры;
- Финальную жидкость процедить через сито и марлю;
- Смешать настойку с молочным сиропом;
- Оставить в холодильнике на 10 суток.
Готовый ликер хранить в холодильнике. Крепость напитка ‒ 30 градусов.
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Автор: Егор Бунин