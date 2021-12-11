Лидеры G7 едины насчет последствий в случае агрессии России - Госдеп

Большая семерка едина в вопросе агрессии России / Reuters

Главы группы Большей семерки (G7) "абсолютно едины" в своей обеспокоенности наращиванием РФ военных сил на российско-украинской границе и насчет последствий для Москвы возможного вторжения в Украину, пишет Reuters.

По словам представителя Госдепартамента высокого ранга, позиции США и других стран G7 все больше сближаются в том, что касается плана введения санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину.

Она назвала напряженными прошедшие в Ливерпуле переговоры и добавила, что все еще существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией.

"Если Москва решит не идти по дипломатическому пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом", - сказала дипломат.

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Главы внешнеполитических ведомств также обсудили Китай и иранскую ядерную программу. По словам представителя Госдепартамента, европейские страны согласились, что добиться с Тегераном сделки по его ядерной программе еще возможно, но времени все меньше.

ЕС и США накажут Россию в случае нападения на Украину

Во время переговоров Госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем был заключен договор.

"Блинкен и Мишель также согласились с необходимостью быстро и жестко наказать Россию в случае эскалации ее агрессии в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

При этом отмечается, что два лидера подтвердили поддержку США и Евросоюза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Они разделили озабоченность по поводу наращивания Россией военной мощи вокруг Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и возвращения к дипломатии, включая полное выполнение минских соглашений, которые являются лучшим средством для разрешения конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

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