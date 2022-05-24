Летняя женская обувь 2022: босоножки и туфли, которые можно носить хоть каждый день

Босоножки на платформе и туфли-лодочки с ремешком на лодыжке и подошвой на платформе – это главные тренды лета 2022. Проще говоря, в моду вернулась платформа, и в ближайшие несколько месяцев именно она будет восхищать нас и покорять.

Правда, туфли на платформе – на толстой высокой подошве – вряд ли кого-то удивят, ведь в последние несколько лет они уже штурмовали модный олимп вместе с другими вещами родом из неподражаемых 90-х и 00-х. Но в эту теплую пору они снова на высоте, и многие будут от них в восторге.

Летняя женская обувь на платформе 2022 имеет одно неоспоримое преимущество – она визуально добавляет несколько сантиметров роста и делает стройнее. При этом ходить в ней удобно, и даже длительная прогулка не станет испытанием.

Кроме того, туфли на платформе подходят под любую одежду, поэтому вы сможете легко вписать их в любой образ. И даже короткое платье для них не помеха – наоборот, весь акцент будет на вашей обуви.

В показе коллекции одежды Saint Laurent весна-лето 2022 вы увидите потрясающие босоножки с платформой:

В сочетании с длинными брюками и длинным платьем босоножки на платформе выглядят немного скромнее. Но в любой ситуации вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно, а это очень важно.

Женская обувь на платформе 2022 / Instagram

В сезоне лето 2022 вы сможете носить босоножки на платформе любого оттенка, но больше всего внимания заслуживают варианты в розовом, оранжевом, белом, черном и желтом цвете.

Женская обувь на платформе 2022 / Instagram

Что касается моделей, то тут тоже не все однозначно. Можете просто ориентироваться на платформу, а будут это туфли-лодочки, босоножки на платформе или мокасины на платформе – это дело вашего вкуса.

В показе коллекции Versace весна-лето 2022 представлена обувь на платформе сказочной красоты:

Если вы сейчас стоите на пороге выбора, то женская обувь 2022 на платформе – отличное решение. Главное, чтобы вам она нравилась, и в ней вам было удобно. Тем более, что вряд ли платформа выйдет из моды в ближайшее время. Но летом вы можете носить обувь на платформе хоть каждый день!

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