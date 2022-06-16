УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Летнее солнцестояние 2022 – 3 знака зодиака станут баловнями судьбы в день 21 июня

16 июня 2022, 03:50

Три знака зодиака смогут реализовать себя в карьере и личной жизни.

Гороскоп на июль 2022
Летнее солнцестояние 2022 - 3 знака станут везунчиками дня / depositphotos.com/

В день летнего солнцестояния 21 июня – самой короткой ночи года – три знака зодиака могут сорвать джек пот судьбы. Удача будет сопутствовать им во всех сферах.

О том, кто из представителей зодиакального круга станет любимчиком второго месяца лета, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Астрологи назвали знаки, которым невероятно повезет в день летнего солнцестояния. Они смогут достичь желаемого.

Телец

21 июня жизненная энергия Тельцов будет на максимуме. Продуктивность работы повышается, вы смело беретесь за самые сложные задачи и достигаете успеха. Ваша настойчивость и целеустремленность не останутся незамеченными, не исключено продвижение по карьерной лестнице. Вы сможете уладить все вопросы финансового характера, ваше материальное благосостояние растет. Сделки в этот день принесут прибыль, удачно пройдут и деловые переговоры. Вторая половина дня будет полна сюрпризов от дорогого человека.

Читайте такжеЛетнее солнцестояние 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь благополучие и здоровье

Дева

В этот день Девам представится шанс проявить свои сильные профессиональные стороны и показать себя с лучшей стороны. Вас ждет большая удача на работе. Вы сможете заключить выгодную сделку, которая принесет прибыль. Не исключено, что вы сможете найти дополнительные источники дохода. Знакомства в день солнцестояния будут не только интересными, но и полезными.

Читайте такжеПритягивают деньги магнитом: 4 знака с большой финансовой удачей

Стрелец

День солнцестояния откроет перед Стрельцами новые возможности и перспективы. Вы сможете с успехом реализовать важный для вас проект, который высоко оценит начальство. Не исключены солидные денежные поступления, возможно, премии и бонусы. Стрельцам поступит заманчивое деловое предложение с лучшими условиями. И если вы решитесь сменить место работы, звезды сулят вам удачу. В личных отношениях только приятные перемены. У вас получится наладить отношения с дорогим человеком.

Читайте также:

Стрелец Телец Дева гороскоп 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:52

Тина Кароль поздравила покойного мужа с годовщиной свадьбы: "Мы вечность"

04:43

Эксперт пояснила, получит ли что-нибудь Украина от ухода из жизни Путина

04:11

Российский комик восхитился мужеством украинцев и Зеленского: "Представить себе такое было сложно"

03:50

Летнее солнцестояние 2022 – 3 знака зодиака станут баловнями судьбы в день 21 июняВидео

02:40

Гороскоп Таро на июль: Козерогам - большие заработки, Водолеям - триумф, Рыбам - решение проблемыВидео

Реклама
02:10

Синоптики назвали дату, когда в Украину ворвется жара +40Видео

01:59

Младший брат Кати Осадчей призвал не забывать о войне: "Сейчас мы учимся жить в новых условиях"

01:33

ВСУ выгонят армию РФ за Керченский мост: генерал объяснил, в чем сложность освобождения ХерсонщиныВидео

00:51

Приметы на 16 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:49

59-летняя Деми Мур засветилась в объятиях нового любовника с "дьявольским чувством юмора"

15 июня, среда
23:53

Россия настроилась на долгие военные действия в Украине - АрестовичВидео

23:40

"Руководитель" оккупированного Крыма случайно признался, что Россия ворует в Украине зерноВидео

23:13

Россия атакует сразу на девяти направлениях: Залужный рассказал о тяжелой бойне на фронтеВидео

23:07

Российский продюсер рассказал, кто из звезд еще покинул Россию

22:56

Вслед за США: Канада объявила о новой военной помощи УкраинеВидео

22:43

Киркоров сбежал от вопроса о "спецоперации" в Украине

22:31

Херсон все ближе: ВСУ стерли с лица земли штаб оккупантов в областиВидео

22:27

"Это очень жестокая битва": генерал США о ситуации на ДонбассеВидео

22:06

Известный украинский ведущий рассказал, почему Максим Галкин отказался от интервью про Украину

22:00

Крымский мост - цель номер один после получения тяжелого вооружения - генерал ВСУ МарченкоВидео

Реклама
21:52

Оккупанты пойдут на штурм: когда ждать резкого обострения в войне с Россией - гороскоп для УкраиныВидео

21:50

Украина получит корабельные ракеты Harpoon и РЗСО - британский министр обороны

21:36

Данилов рассказал, почему РФ больше не нужны "референдумы" в захваченных районахВидео

21:27

Новый пакет помощи на 1 млрд долларов: что получит УкраинаВидео

21:23

66-летняя Лариса Долина шокировала морщинистым декольте

21:06

Украину атакует похолодание: синоптики предупредили о "морозе"Видео

20:53

Шольц, Макрон и Драги приедут в Украину: названа датаВидео

20:50

Макрон странно ответил на членство Украины в ЕСВидео

20:31

Легендарная американская рок-группа спела на украинском языке о терробороне ВСУВидео

20:15

Лобода вернулась в Украину: певицу заметили в разрушенном ИрпенеВидео

20:10

Приметы на 17 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:04

"Местные ждут сигнала": украинский генерал рассказал об освобождении ХерсонаВидео

20:04

Помолвка с Евросоюзом: чем это поможет Украине в войне против Россиимнение

19:57

Что делать, чтобы пропавшего на войне человека: инструкция от украинских разведчиковВидео

19:48

Байден срочно позвонил Зеленскому и объявил о новом пакете помощи для Украины на 1 млрд долларовВидео

19:40

Зеленский назвал страны, которые поддержали Украину и статус кандидата на членство в ЕСВидео

19:28

Притягивают деньги магнитом: 4 знака с большой финансовой удачейВидео

19:22

В Украине до конца года пенсии пересчитают три раза: кому и на сколько повысятВидео

19:22

Всемирно известная группа BTS объявила о распаде - главные южнокорейские "айдолы" больше не вместе

19:18

Боевые действия в Украине достигли критической стадии, сейчас решается исход войны - Sky News

Реклама
18:52

В Николаеве гремят взрывы, Днепропетровщина в огне: оккупанты обстреляли две области

18:47

Ракеты Harpoon и тепловизоры: Белый дом выдаст ВСУ помощи 650 млн долларов - BloombergВидео

18:37

Украину тоже примут: Макрон предложил Европе новый союзВидео

18:34

Власть просят ввести санкции против россиян, ворующих украинский металл из Мариуполя

18:24

В Мариуполе тела погибших украинцев валяются под палящим солнцем на улицеВидео

18:15

Российская юмористка Лазарева призвала отдать Путина под трибунал

18:14

Украина переживает решающий момент на поле боя - ПентагонВидео

17:55

Гиркин вопит из-за бездействия Путина: "Песков и "фанерный" - балаболы, надо врезать по Банковой!"Видео

17:47

Мама Регины Тодоренко публично обратилась к оскандалившейся дочери: "Одесская семья ждет!"

17:29

Какого оружия не хватает ВСУ: Financial Times сравнила поставки Запада и запросы УкраиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять