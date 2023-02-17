Ленивые, но умные хозяйки всегда трясут яйца перед варкой: зачем они так делают

Мы нашли три способа, которые сильно упростят процесс варки и чистки яиц.

Яйца, кастрюля / pixabay.com

Обыденную для всех варку яиц можно значительно упростить, зная небольшие секреты.

Сам процесс не такой уже и сложен, но когда дело доходит до чистки яиц, то бывает, что приходится даже попотеть, чтобы удалить скорлупу.

Яйцо перед варкой нужно потрясти

К такому способу прибегают опытные хозяйки. Дело в то, что небольшая встряска для яиц полезна тем, что при их чистке белок не прилипнет к скорлупе и их будет намного проще чистить.

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Зачем яйца класть в холодную воду?

Еще один способ упростить себе жизнь. После "холодного душа" скорлупа буквально сама отойдет от яйца.

Воду нужно обязательно солить

Дело в том, что соль добавляют в воду, в которой варятся яйца, чтобы повысить ее плотность. В этом случае, даже если на скорлупе образуются трещины, белок не вытечет.

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