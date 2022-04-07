Ленд-лиз для Украины – что это и как он поможет в войне с Россией

Ленд-лиз для Украины предоставоляет военную помощь / Фото: Reuters

Парламент США одобрил законопроект, который предусматривает отправку Украине вооружения по упрощенной схеме.

Считается, что программа ленд-лиз для СССР помогла переломить ход Второй Мировой войны и одержать победу на фашистской Германией.

Программа ленд-лиза предусматривает упрощенную передачу стратегического вооружения, чтобы своевременно пополнять запасы союзников.

Программа ленд-лиза (в переводе с английского "давать взаймы") – это особая концепция, которая предоставляет возможность президенту США поставлять вооружение, боеприпасы, медицинское оборудование, технику, топливо и продовольствие любой стране, оборона которой может быть жизненно важной для США.

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Полное название закона "Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов". Он был принят впервые 11 марта 1941 года. Условия ленд-лиза предусматривали:

имущество, которое осталось после войны и является пригодным для гражданских целей должно быть оплачено полностью или частично по кредитам(беспроцентным займам), предоставленными США;

по требованию США уцелевшая военная техника может быть возвращена в собственность страны.

В период Второй Мировой войны ленд-лиз предоставлялся Великобритании, Китаю, а позже СССР. А в 1942 году начала функционировать программа "обратного" ленд-лиза, согласно которой союзники США Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, и "Свободная Франция" также поставляли необходимые товары, услуги и военные базы в пользование.

В среду, 6 апреля, сенат США возобновил программу ленд-лиза для Украины. "Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины" позволит обойти бюрократические процедуры и ускорит отправку важного военного оборудования.

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