Лекарство с тысячелетней репутацией: для чего нужно алоэ в доме и как оно может навредить

Алоэ, которое также называют столетником, очень популярно среди любителей комнатных растений. Польза этого растения была доказана уже не одним поколением. Его используют как для лечения недугов и укрепления иммунитета, так и в косметологии и других отраслях. При этом первые упоминания об использовании алоэ в лечебных целях встречаются еще в период 2 тысячи лет до нашей эры.
Алоэ обладает множеством полезных свойств:
- оно, как и другие комнатные растения, очищает воздух в жилище;
- это растение обладает бактерицидным эффектом;
- можно использовать в случае возникновения воспалительных процессов, в частности, во рту;
- регенерирует клетки;
- помогает заживлять раны;
- укрепляет иммунитет;
- улучшает переваривание пищи;
- увлажняет и омолаживает кожу и тому подобное.
Кроме этого, растение богато на витамины, железо и минеральные соли, а в косметике может иметь эффект замедления старения.
Как алоэ применяют в народной медицине
Это распространенное растение может помочь, если человек заболел гриппом или ангиной – можно сделать алоэ дополнительным средством в рамках других методов лечения. Также его можно применять для лечения стоматита.
Кроме этого, разрезанный листочек растения можно прикладывать к ранам или несерьезным ожогам, чтобы ускорить их заживление.
Польза алоэ в косметологии
Из-за большого количества полезных веществ в его составе алоэ применяют также во время изготовления косметики. Это растение изначально имеет очень хорошее влияние на кожу – разглаживает ее, увлажняет и дарит ей эластичность.
Именно поэтому такой ценный ингредиент можно часто встретить в составе кремов, масок, скрабов и т.п.
Кому нельзя использовать алоэ
Однако, несмотря на все свои ценные свойства, кое-кому алоэ может навредить. Так, его нельзя использовать:
- тем, у кого есть непереносимость к этому растению;
- беременным;
- тем, кто страдает от диареи или проблем с желудочно-кишечным трактом;
- детям до 3 лет;
- тем, у кого есть геморрой, проблемы с печенью, хроническая сердечная недостаточность;
- если у человека есть боль в животе – нужно дождаться установления врачом диагноза.
Такие противопоказания касаются в основном внутреннего применения алоэ, для наружного применения практически нет противопоказаний.
Читайте также:
- Нельзя класть это в стиральную машинку: какие лайфхаки могут сломать вашу технику
- Кому не рекомендуется есть сало: может "привести" на больничную койку
- Чем почистить диван от пятен: 3 эффективных способа, от которых ваша мебель будет сиять