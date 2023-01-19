Лекарство с тысячелетней репутацией: для чего нужно алоэ в доме и как оно может навредить

Это популярное растение может принести много пользы. Особенно широкое применение имеет сок алоэ.

Алоэ имеет много полезных свойств/ pixabay.com

Алоэ, которое также называют столетником, очень популярно среди любителей комнатных растений. Польза этого растения была доказана уже не одним поколением. Его используют как для лечения недугов и укрепления иммунитета, так и в косметологии и других отраслях. При этом первые упоминания об использовании алоэ в лечебных целях встречаются еще в период 2 тысячи лет до нашей эры.

Алоэ обладает множеством полезных свойств:

оно, как и другие комнатные растения, очищает воздух в жилище;

это растение обладает бактерицидным эффектом;

можно использовать в случае возникновения воспалительных процессов, в частности, во рту;

регенерирует клетки;

помогает заживлять раны;

укрепляет иммунитет;

улучшает переваривание пищи;

увлажняет и омолаживает кожу и тому подобное.

Кроме этого, растение богато на витамины, железо и минеральные соли, а в косметике может иметь эффект замедления старения.

Как алоэ применяют в народной медицине

Это распространенное растение может помочь, если человек заболел гриппом или ангиной – можно сделать алоэ дополнительным средством в рамках других методов лечения. Также его можно применять для лечения стоматита.

Кроме этого, разрезанный листочек растения можно прикладывать к ранам или несерьезным ожогам, чтобы ускорить их заживление.

Польза алоэ в косметологии

Из-за большого количества полезных веществ в его составе алоэ применяют также во время изготовления косметики. Это растение изначально имеет очень хорошее влияние на кожу – разглаживает ее, увлажняет и дарит ей эластичность.

Именно поэтому такой ценный ингредиент можно часто встретить в составе кремов, масок, скрабов и т.п.

Кому нельзя использовать алоэ

Однако, несмотря на все свои ценные свойства, кое-кому алоэ может навредить. Так, его нельзя использовать:

тем, у кого есть непереносимость к этому растению;

беременным;

тем, кто страдает от диареи или проблем с желудочно-кишечным трактом;

детям до 3 лет;

тем, у кого есть геморрой, проблемы с печенью, хроническая сердечная недостаточность;

если у человека есть боль в животе – нужно дождаться установления врачом диагноза.

Такие противопоказания касаются в основном внутреннего применения алоэ, для наружного применения практически нет противопоказаний.

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