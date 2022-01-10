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Легко спутать с другими болезнями: какие два симптома указывают на заражение Омикроном

10 января 2022, 13:40
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При наличии двух симптомов лучше пройти тест на Омикрон.

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Медики рассказали, при каких двух симптомах лучше сразу протестироваться на Омикрон / Getty

Новый штамм коронавируса Омикрон и обычная простуда имеют похожие симптомы, поэтому их можно спутать. Однако наличие двух симптомов может свидетельствовать о заражении именно штаммом Омикрон, поэтому нужно пройти тестирование на коронавирус.

Анализ на Омикрон лучше сдать, если у вас усталость и головная боль. Об этом заявил доктор медицины, эксперт вирусологии и основатель компании по диагностике клеток IncellDX Брюс Паттерсон, пишет Bestlifeonline.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, стоит обращать внимание на такие основные признаки коронавируса:

  • кашель,
  • одышка,
  • потеря обоняния или вкуса.

И поскольку вирус мутирует и эволюционирует, симптомы болезни могут меняться.

По словам вирусолога, усталость является признаком коронавируса, который характерен для всех вариантов COVID-19, в том числе и Омикрона. Поскольку усталость и головная боль могут указывать и на другие болезни, то их легко спутать и пропустить момент, когда вы заразились коронавирусом. В таком случае, если вы подозреваете, что это может быть коронавирусная болезнь или если вы контактировали с больным, лучше пройти тестирование, отмечает вирусолог.

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Напомним, Минздрав Украины вслед за Евросоюзом готовится сократить срок действия COVID-сертификатов. Планируется, что он будет действовать уже не 365 дней, а 270 – то есть девять месяцев.

В ВОЗ отметили, что сложная ситуация с коронавирусной инфекцией в мире продлится минимум три месяца. Завершение пандемии в поле зрения специалистов, однако до ее окончания еще далеко. Мир может ждать еще несколько волн заболеваемости.

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