Легко спутать с другими болезнями: какие два симптома указывают на заражение Омикроном

При наличии двух симптомов лучше пройти тест на Омикрон.
Новый штамм коронавируса Омикрон и обычная простуда имеют похожие симптомы, поэтому их можно спутать. Однако наличие двух симптомов может свидетельствовать о заражении именно штаммом Омикрон, поэтому нужно пройти тестирование на коронавирус.
Анализ на Омикрон лучше сдать, если у вас усталость и головная боль. Об этом заявил доктор медицины, эксперт вирусологии и основатель компании по диагностике клеток IncellDX Брюс Паттерсон, пишет Bestlifeonline.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, стоит обращать внимание на такие основные признаки коронавируса:
- кашель,
- одышка,
- потеря обоняния или вкуса.
И поскольку вирус мутирует и эволюционирует, симптомы болезни могут меняться.
По словам вирусолога, усталость является признаком коронавируса, который характерен для всех вариантов COVID-19, в том числе и Омикрона. Поскольку усталость и головная боль могут указывать и на другие болезни, то их легко спутать и пропустить момент, когда вы заразились коронавирусом. В таком случае, если вы подозреваете, что это может быть коронавирусная болезнь или если вы контактировали с больным, лучше пройти тестирование, отмечает вирусолог.
Напомним, Минздрав Украины вслед за Евросоюзом готовится сократить срок действия COVID-сертификатов. Планируется, что он будет действовать уже не 365 дней, а 270 – то есть девять месяцев.
В ВОЗ отметили, что сложная ситуация с коронавирусной инфекцией в мире продлится минимум три месяца. Завершение пандемии в поле зрения специалистов, однако до ее окончания еще далеко. Мир может ждать еще несколько волн заболеваемости.
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