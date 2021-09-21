Легко спутать: названы главные поствакцинальные симптомы коронавируса

К сожалению, есть только один способ успокоить свой ум. / УНИАН

С приближением зимы и ослаблением ограничений по карантину многие из нас неизбежно получат насморк. Но когда люди начинают встречаться и больше общаться, важно знать, что Covid-19 все еще существует.

Большинство людей теперь будут знать об основных симптомах коронавируса, на которые следует обратить внимание.

По данным NHS, это новый непрерывный кашель, лихорадка и потеря запаха/вкуса.

Теперь эксперты предупреждают, что те, у кого положительный результат теста на Covid-19 после введения обеих вакцин, могут испытывать симптомы, похожие на простуду.

Реклама

Читайте такжеПрогноз ВОЗ: какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине

Это означает, что могут возникнуть дополнительные симптомы, такие как боль в горле, насморк, головная боль и чихание.

Это было обнаружено приложением ZOE Symptom Study в Королевском колледже Лондона.

Профессор Тим Спектор, эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, даже призывает добавить эти поствакцинальные симптомы к списку официальных симптомов.

Он сказал: "Согласно данным исследования ZOE COVID Study, полностью вакцинированные люди в настоящее время составляют почти 30% положительных случаев. Поэтому очень важно знать симптомы Covid после вакцинации. Наши данные показывают, что поствакцинальные инфекции больше похожи на простуду, чем на грипп, с основными симптомами, такими как насморк, головная боль, чихание, боль в горле и потеря обоняния".

В настоящее время NHS перечисляет на своем веб-сайте только три исходных симптома Covid.

Профессор Спектор сказал в своем брифинге на прошлой неделе: "Мы снова призываем правительство добавить эти симптомы, похожие на простуду, в их список, чтобы помочь просвещать общественность и выявлять больше случаев".

Широко сообщается о головных болях, боли в горле и насморке, несмотря на то, что в официальном списке симптомов все еще перечислено только три".

Это означает, что может быть трудно определить, есть ли у вас простуда, грипп или Covid.

Врач терапевта Стефани Колборн говорит, что "все эти инфекции включают кашель, боль в горле, утомляемость, ломоту и боль".

Она сказала Patient.info: "Ключ к различию между ними - в том, какие симптомы преобладают".

По словам доктора Колборна, если это просто простуда, симптомы, как правило, "остаются в верхних дыхательных путях".

Это означает, что вы, скорее всего, столкнетесь с заложенным носом, чиханием и болью в горле, но в остальном чувствуете себя хорошо.

Между тем, если это Covid, вы, скорее всего, испытаете "жар ​​и сухой кашель", которые являются основными симптомами.

Она добавила: "Еще одно отличие состоит в том, что COVID-19 может вызывать одышку и потерю обоняния и вкуса (аносмию). Это может сопровождаться утомляемостью, болями и болями".

К сожалению, есть только один способ успокоить свой ум.

Если вы подозреваете, что у вас Covid-19, вы можете пройти тест NHS.