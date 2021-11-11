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"Легко спутать": академик назвал главные симптомы коронавируса Дельта

11 ноября 2021, 23:01
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По словам учёного, этот штамм отличается особой агрессивностью и другими симптомами. COVID-19 легко можно спутать с обычной простудой.

коронавирус маска covid-19
Симптомы Дельта штамма коронавируса / Getty

Новый штамм коронавируса Дельта абсолютно не похож на предыдущий, утверждает академик Сергей Комиссаренко, пишет ТСН.

По словам учёного, этот штамм отличается особой агрессивностью и другими симптомами.

Симптомы таковы, что COVID-19 легко можно спутать с обычной простудой.

Академик говорит, что Дельта сильно смахивает на ОРЗ в тяжелой форме, в связи с чем люди не сразу понимают, что могли заболеть коронавирусом.

Также не сопровождает болезнь потеря запаха и вкуса, а к насморку присоединяется кашель.

Отметим, по состоянию на утро четверга, 11 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 747 жителей страны. В том числе заболели 1 550 детей и 462 медработника. За минувшие 24 часа были госпитализированы 4778 человек; летальных случаев - 652; выздоровели 18 896 человек.

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Дельта коронавирус новости Украины коронавирус в Украине Сергей Комиссаренко
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