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Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 июня 2021, 04:22

Легкий дизайн ногтей выглядит стильно, он притягивает внимание, словно магнит, и может красиво дополнить образ.

  • Легкий маникюр на лето 2021
    Легкий маникюр на лето 2021 Instagram
  • Легкий маникюр на лето 2021
    Легкий маникюр на лето 2021 Instagram
  • Легкий маникюр на лето 2021
    Легкий маникюр на лето 2021 Instagram
  • Легкий маникюр на лето 2021
    Легкий маникюр на лето 2021 Instagram
  • Легкий маникюр на лето 2021
    Легкий маникюр на лето 2021 Instagram
  • Легкий маникюр на лето 2021
    Легкий маникюр на лето 2021 Instagram
  • Легкий маникюр на лето 2021
    Легкий маникюр на лето 2021 Instagram
  • Легкий маникюр на лето 2021
    Легкий маникюр на лето 2021 Instagram
  • Легкий маникюр на лето 2021
    Легкий маникюр на лето 2021 Instagram
  • Легкий маникюр на лето 2021
    Легкий маникюр на лето 2021 Instagram
  • Легкий маникюр на лето 2021
    Легкий маникюр на лето 2021 Instagram
  • Легкий маникюр на лето 2021
    Легкий маникюр на лето 2021 Instagram

Чем проще маникюр, тем он моднее. И наоборот, чем больше украшений на ногтях, тем хуже. Сегодня никого не удивишь стразами, очень длинными ногтями и сложными узорами – наоборот, может сложиться впечатление, что вы слишком заморочены на своих руках.

Особенно дико выглядит "нафаршированный" разными украшениями маникюр летом, когда все, словно под микроскопом. В то же время легкий дизайн ногтей выглядит стильно, он завораживает и может красиво дополнить образ.

Не волнуйтесь, легкий маникюр на лето 2021 - вовсе не скучный: в нем есть изюминка, он привлекательный и яркий. Желтый, красный, оранжевый, розовый, зеленый, голубой и другие оттенки идеально подходят для трендового летнего маникюра.

Легкая абстракция

Летом 2021 абстракция актуальна как никогда. При этом абстрактные рисунки можно дополнять различными техниками, яркими порошками, втиркой, французской техникой и фольгой.

Легкий маникюр на лето 2021
Легкий маникюр на лето 2021 / Instagram

Матовый маникюр

Бесконечная классика - это матовый маникюр. При этом матовые ногти смело можно комбинировать с глянцевыми – получится очень эффектный маникюр лето 2021.

Легкий маникюр на лето 2021
Легкий маникюр на лето 2021 / Instagram

Особенно нежно выглядят французский матовый маникюр.

Геометрия на ногтях

Если вы еще не готовы к экспериментам, то находкой для вас станет маникюр с геометрией – четкие линии, строгие фигуры покорят вас 100%. Кроме того, такой маникюр идеально подходит для строгого, делового стиля, он не выглядит неуклюжим и безвкусным.

Легкий маникюр на лето 2021
Легкий маникюр на лето 2021 / Instagram

Легкий маникюр с рисунками

Если душа требует яркости и креативности, то обязательно используйте рисунки. Модный и простой летний маникюр 2021 - это, в том числе и разные принты животных, которые выглядят очень интересно и красиво, а также наклейки, штампы и даже рисунки с этническими мотивами, фруктами и цветами.

Легкий маникюр на лето 2021
Легкий маникюр на лето 2021 / Instagram

Читайте такжеСамый модный французский маникюр лето 2021: идеи, которые наполнят вдохновениемРанее сообщалось, акварельная роспись на ногтях – это потрясающий дизайн ногтей, который превращает ваши руки в маленькое произведение искусства, от которого сложно оторвать взгляд.

маникюр новости моды мода 2021
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