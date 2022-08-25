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Легкие прически на 1 сентября: самые стильные прически в школу, которые покорят всех

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

25 августа 2022, 03:50

Выпускницы очень трепетно подходят к выбору причесок – многие хотят выглядеть в первый день школы трогательно.

  • Прически на 1 сентября
    Прически на 1 сентября Instagram
  • Прически на 1 сентября
    Прически на 1 сентября Instagram
  • Прически на 1 сентября
    Прически на 1 сентября Instagram
  • Прически на 1 сентября
    Прически на 1 сентября Instagram
  • Прически на 1 сентября
    Прически на 1 сентября Instagram
  • Прически на 1 сентября
    Прически на 1 сентября Instagram
  • Прически на 1 сентября
    Прически на 1 сентября Instagram
  • Прически на 1 сентября
    Прически на 1 сентября Instagram
  • Прически на 1 сентября
    Прически на 1 сентября Instagram
  • Прически на 1 сентября
    Прически на 1 сентября Instagram
  • Прически на 1 сентября
    Прически на 1 сентября Instagram

К 1 сентября школьницы обычно готовятся почти так, как к Новому году. В первый день осени они хотят выглядеть эффектно, незабываемо и красиво. И это не потому, что они слишком много значения придают дню, когда начинается учеба. Просто даже в воздухе ощущается невидимая грань, которая навсегда оставляет лето в прошлом, а открывает для них двери в новый этап жизни.

А прическа в этих "предпраздничных приготовлениях" на первом месте. Первоклассницы, ученицы старших классов, учителя и многие мамы не жалеют времени и усилий на то, чтобы превратить волосы в маленький шедевр, который вдохновит, подбодрит и подарит ощущение неотразимости.

Но прическа в школу даже в такой важный день не должна быть слишком кричащей. Важно соответствовать модным трендам и после умелых рук мастера или собственного "колдовства" при помощи расчески и фена не потерять себя и быть стильной.

Вы должны знать, что в этом году прически пережили своего рода революцию, то есть кардинально изменились.

Мы собрали для вас фотогалерею модных причесок 2022 на осень, которые будут уместны 1 сентября – обязательно посмотрите, вполне возможно, один из этих образов вам понравится, и вы захотите его повторить.

Модные прически в школу 2022

Лучшие прически на 1 сентября первоклашке

На это важное для ребенка событие постарайтесь сделать действительно красивую прическу – девочка должна чувствовать себя уверенно. Кроме того, важно, чтобы волосы не мешали, не падали в глаза и не раздражали. Самым идеальным вариантом прически для первоклашки станут косы.

Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября / Instagram

Если вы не умеете плести косы, то в Сети найдете много видео, которые помогут вам заплести косу любой сложности: французскую косу, водопад или рыбий хвост. Украсьте прическу интересными резинками или бантами, и ваше чадо будет в восторге.

Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября / Instagram

Красивые прически на 1 сентября 11 класс

Выпускницы очень трепетно подходят к выбору причесок – многие хотят выглядеть в первый день школы трогательно. С этой задаче лучше всего справятся косы бохо - свободный пучок кос на одной стороне головы, который переходит в основную косу. Коса в стиле бохо – одна из самых красивых и стильных, она делает образ романтичным и в то же время современным. О том, как заплести косу в стиле бохо, можете почитать в материале Главреда.

Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября / Instagram

Для тех, кто стремиться быть центром вселенной и жаждет обратить на себя внимание всего класса, советуем яркие прически с канекалоном – накладными цветными прядями. Заплетите незаурядную косу - и все взгляды будут обращены на вас.

Легкие прически в школу на длинные волосы

Если у вас длинные волосы, то можете на 1 сентября собрать их в хвост. Отметим, в этом году прямиком из 90-х эти легкие прически вернулись в моду, а вместе с ними и манера укладывать волосы. Если хотите визуально вытянуть лицо, сделайте высокий хвост. Но подкручивать волосы не желательно – лучше их вытянуть.

Также обратите внимание на низкий хвост, который очень любят модели, при этом не забудьте сделать четкий пробор по центру или боковой.

Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября / Instagram

А если вам хочется немного легкости, то сделайте мальвинку – сверху волосы собираете в хвостик, а нижняя часть кокетливо свисает. Это очень практичная и простая прическа, которая вам обязательно понравится.

Модные прически 2022 на 1 сентября для средних волос

Если у вас волосы средней длины, то вы тоже можете заплести косу или завязать хвостик. Для вас также находкой станет мальвинка. Но чтобы ваша прическа выглядела эффектно, вооружитесь модными аксессуарами.

Также можете закрутить булочки – лучше всего сделайте две булочки с распущенными волосами. Эта прическа похожа на мальвинку, но если мальвинка добавит вашему образу нежности, то булочки – дерзости.

Прически на 1 сентября / Instagram
Прически на 1 сентября / Instagram

Стильные прически 2022 осень – главные тренды

Если вы хотите показать, что вы следите за модой и новинками, тогда ни в коем случае не создавайте кудри или волны. В моду на осень-зиму 2022-2023 вернулись прямые волосы. Ровный срез – это то, на что следует ориентироваться. И даже если у вас каре или стрижка боб, забудьте на некоторое время о плойке и бигуди: все, что вам понадобится осенью, это утюжок, который поможет создать безупречные прямые волосы.

Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября / Instagram

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