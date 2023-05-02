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Легче, проще, быстрее: 7 способов ускорить уборку в квартире

Сергей Кущ
2 мая 2023, 03:43
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Следуя простым советам, вы сможете значительно сократить время на уборку квартиры и сделать этот процесс более простым.
Как ускорить уборку в квартире
Как ускорить уборку в квартире / pixabay.com

Большинство людей считают уборку квартиры одним из самых утомительных занятий. Кроме того, многие жалуются на нехватку времени для выполнения этой задачи.

Но не отчаивайтесь, существуют способы, которые могут помочь вам сократить время на уборку и сделать ее более эффективной. Мы расскажем вам о 7 лайфхаках для сокращения времени на уборку квартиры.

Главное - подготовка

Собирайте все необходимые инструменты и материалы заранее. Таким образом, вы избежите траты времени на поиск необходимых вещей, когда уже начнете уборку.

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Идите сверху вниз

Начинайте уборку с верхних поверхностей. Очищая высокие поверхности, такие как верхние полки, вы избежите того, что пыль и грязь оседают на уже очищенные поверхности.

Используйте микрофибру

Эти ткани лучше всего собирают пыль и грязь, а также не оставляют ворсинок или царапин на поверхностях.

Долой ведро с водой

Используйте спрей для уборки вместо ведра с водой. Спрей позволяет точечно очищать грязные участки, а также не заставляет вас несколько раз возвращаться к ведру за новой порцией воды.

Используйте одежду для очистки

Старые футболки, полотенца и т. д. могут быть отличным способом для очистки поверхностей, а также помогут сократить расходы на салфетки и тряпки.

С музыкой веселей

Включайте музыку. Наличие музыки может сделать процесс уборки более приятным и помочь ускорить работу.

Есть лишние деньги - наймите человека

Если у вас нет времени или желания заниматься уборкой квартиры, то можете обратиться к профессиональной уборочной компании. Это позволит вам сэкономить время и получить отличный результат.

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