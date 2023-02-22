Лечат и калечат: сколько тыквенных семечек можно съесть, чтобы быть здоровым

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Что будет если каждый день есть тыквенные семечки / ua.depositphotos

Семена тыквы – один из самых полезных продуктов, которым порой приписывают волшебные качества. Наукой и народной медициной подтверждены их польза, а также изучен и вред, которые могут нанести эти зерна. Перед тем, как их добавлять в рацион следует разобраться, что будет если каждый день есть тыквенные семечки. Предлагаем разобраться, сколько можно съедать зерен без вреда для здоровья.

Как влияют тыквенные семечки на организм

В составе зерен есть большое количество полезных веществ, что делает их незаменимым продуктом, который положительно воздействует на кости, суставы, нервную систему, укрепляет иммунитет. Это достигается благодаря наличию большого количества цинка. В горсти семян содержится до 70% суточной нормы цинка. Благодаря этому тыквенные семечки помогают предотвратить остеопороз и воспаления в суставах. Зерна способны также очистить сосуды от плохого холестерина, нормализовать пищеварение.

В каждом зерне содержится кальций, калий, фосфор, магний, марганец. Благодаря этим веществам можно легко восстановить здоровье волос и ногтей. Также при регулярном употреблении в пищу тыквенных семечек улучшится состояние кожи. Благодаря большому количеству жиров, 35-40% состава каждого семени, можно избавиться от шелушения на коже и обогатить организм ненасыщенными, насыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами.

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Какие болезни лечат тыквенные семечки – этот вопрос часто задают те, кто хочет предотвратить появление возрастных патологий. Горсть семян позволяет решить множество проблем в организме благодаря магнию. В этом объеме зерен содержится суточная доза вещества.

Магний оказывает положительное воздействие на здоровье костей, зубов, на состояние мышц, способен нормализовать давление и улучшить общее состояние. Кроме того, тыквенные семечки могут служить природным желчегонным средством, с их помощью проводят профилактику против паразитов.

Чем вредны тыквенные семечки

Несмотря на всю пользу и богатый витаминный состав тыквенные семечки могут нанести вред организму. Чем вредны тыквенные семечки? Для тех, кто хочет сбросить вес этот продукт представляет опасность из-за своей калорийности. В 100 граммах зерен содержится 446 килокалорий. Если они станут дополнением к основным приемам пищи, то легко перебрать с калорийностью и получить обратный эффект.

Кроме того, семечки могут нанести следующий вред организму:

повреждение зубной эмали при неосторожном раскусывании кожуры;

большой объем соли может привести к проблемам с суставами;

тыквенные семечки противопоказаны, если есть язва, заболевания печени или повышена кислотность.

Чтобы избежать проблем со здоровьем нужно знать, какая норма в день тыквенных семечек. Так в день можно съесть до 50 грамм зерен. Это количество для взрослого человека. Лучше всего кушать семена утром натощак со стаканом воды. При этом они должны быть сырыми. Также ответом на вопрос, сколько можно съедать зерен без вреда для здоровья, будет 100 грамм или 40 зерен за один раз.

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