Лавровый лист для искрящихся красотой и силой волос: 11 домашних рецептов на все случаи жизни

Лавровый лист для волос - польза и применение / pixabay.com, ua.depositphotos.com

Трудно представить кухню без лаврового листа. Однако мало кто знает, что он незаменим и в тех случаях, когда дело касается красоты и здоровья волос. Лист лавра имеет богатый запас целого ряда полезных микроэлементов вроде витаминов В2, В6, В9, С и А, цинка, калия, магния, кальция, железа, марганца и меди.

В виде эфирного масла, в порошке или просто сушеный, лавровый лист благотворно влияет на густоту волос, способен оказывать тонизирующий и успокаивающий эффект (когда речь идет о зуде кожи головы), улучшает кровообращение, что приводит к большей насыщенности волосяных фолликул полезными веществами.

Впрочем, не стоит забывать и о том, что лавровый лист не рекомендуют использовать в косметических и/или гастрономических целях беременным женщинам и людям с проблемами с сердечно-сосудистой системой. На волосах не следует держать средства, в состав которых входит лавр, более 60 минут. Перед использованием рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию на открытом участке кожи.

Главред собрал для вас лучшие рецепты с лавровым листом для красоты и здоровья вашей шевелюры, которые можно приготовить из подручных средств с минимальными затратами.

Против жирных волос

Тоник

Ингредиенты: измельченный лавровый лист (1 ст. л.), кора дуба (1 ст. л.), сушеная полынь измельченная (1 ст. л.), кипяток (500 мл).

В емкости смешать горячую воду и сухие ингредиенты, перемешать, на плите довести до кипения, оставить на огне на 10 минут. Отвар процедить после остывания. Втирать в чистые волосы после мытья головы. Держать 20 минут, затем ополоснуть всю длину волос остатками тоника. Смывать не нужно.

Ополаскивание

Ингредиенты: яблочный уксус (7 ст. л.), лавровый лист (3 шт.), теплая вода.

Уксус влить в емкость с герметичной крышкой. В него добавить лавровый лист, закрыть емкость и оставить в темном прохладном месте на сутки. Вынуть листы, яблочно-лавровый уксус разбавлять с теплой водой в соотношении 1:1. Ополаскивать кожу головы до мытья волос, как симптоматическое средство.

Зачем ополаскивать волосы лавровым листом / pixabay.com

От перхоти

Тоник

Ингредиенты: измельченный лавровый лист (1 ст. л.), сушеная крапива (1 ст. л.), кипяток (200 мл).

Сухие ингредиенты перемешать и залить горячей водой, настаивать 1 час. Тоник отцедить, остудить, нанести на волосы и кожу головы после мытья с шампунем. Держать 30 минут, затем – смыть теплой водой.

Бальзам-ополаскиватель

Ингредиенты: лавровый лист (5 шт.), вода (1 л).

В емкости довести воду с лавровым листом на медленном огне до кипения. Снять с плиты, накрыть крышкой, укутать чем-то теплым и оставить для медленного остывания. Когда отвар станет комфортной температуры, процедить его. Использовать на чистые влажные волосы в качестве полоскания, не смывать в течение 60 минут. Затем – теплой водой без шампуня.

Лавровый лист от перхоти - как использовать / pixabay.com

Для роста

Маска-компресс

Ингредиенты: лавровый лист (5 шт.), кипяток (250 мл), ржаной хлеб.

Горячей водой залить лавровые листы, настаивать 60 минут. Затем процедить настойку и нею залить измельченный мякиш ржаного хлеба, тщательно перемешать. Полученную кашицу нанести на кожу головы, замотать пищевой пленкой и полотенцем. Держать маску 30 минут. Использовать раз в 3 дня на протяжении полутора месяцев.

Маска-обертывание

Ингредиенты: измельченный лавровый лист (2 ст. л.), оливковое масло (50 мл).

Компоненты смешать в герметично закрывающейся емкости и оставить в темном прохладном месте на 7 дней. Перед нанесением тщательно перемешать для восстановления однородности. Втирать в кожу головы и по всей длине волос, затем – держать в тепле 40 минут. Смывать теплой водой без дополнительных средств.

Лавровый лист для волос - способы применения / pixabay.com

Тонизация и укрепление

Тоник-ополаскиватель

Ингредиенты: измельченный лавровый лист (2 ст. л.), кипяток (250 мл), жидкий мед (3 ст. л.).

Лавровый порошок всыпать в горячую воду и настаивать 1 час. Отцедить жидкость, влить в нее мед, тщательно перемешать. Нанести на сухие волосы до мытья головы. Держать 60 минут, затем смыть теплой водой и привычным шампунем.

Маска

Ингредиенты: лавровое масло (10-12 капель), кефир (500 мл), черный хлеб (3 ломтика без корочки).

В кефире размочить хлебный мякиш, добавить эфирное масло, перемешать. Нанести на влажные волосы перед мытьем на 60 минут. Смыть с шампунем теплой водой.

Как укрепить волосы лавровым листом / pixabay.com

От выпадения

Тоник

Ингредиенты: лавровый лист (4 шт.), ромашка (1 ст. л.), розмарин (1 ст. л.), корень лопуха (1 ст. л.), кипяток (500 мл).

В глубокой емкости смешать все компоненты, на медленном огне довести до кипения, кипятить 7-10 минут. После остывания отцедить. Наносить после мытья с шампунем на чистые влажные волосы на 30 минут. Затем смыть теплой водой комфортной температуры.

Маска

Ингредиенты: лавровый лист (6 шт.), кипяток (250 мл), яйцо куриное (1 шт.).

Листья залить водой и оставить настаиваться, пока жидкость не остынет до комнатной температуры. Затем вынуть лавр из настоя и влить в него взбитое до пены и однородности яйцо. Тщательно перемешать, нанести на чистые волосы на 20 минут. Смывать теплой чистой водой.

Как применять лавровый лист при выпадении волос / pixabay.com

Питание

Маска-компресс

Ингредиенты: какао-порошок (40-80 г; в зависимости от длины волос), жидкий мед (1 ст. л.), лавровое масло (15 капель).

Какао заливать водой до образования густой кашицы (лучше всего добавлять жидкость по чайной ложке, чтобы маска не получилась слишком жидкой), в нее вмешать мед и эфирное масло. Перемешать до однородности, нанести на кожу головы и по всей длине волос. Оставить маску под пищевой пленкой и платком на 1 час. Смыть теплой водой с шампунем.

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