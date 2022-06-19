Курс доллара упадет до 33 грн: финансовый эксперт дал позитивный прогноз / УНИАН, pixabay

Курс доллара для украинцев уже в самое ближайшее время может упасть с отметки в 35,5 до 33 гривен за одну единицу американской валюты. Именно такой, оптимистический прогноз, озвучил известный финансовый аналитик Виталий Шапран для портала "РБК-Украина".

"Полагаю так ‒ если в скором времени не будет плохих новостей от украинских финансовых доноров из заграницы либо с фронтов украино-российской войны, то курс продажи доллара за наличность в самые ближайшие недели приблизится к отметке 33,0 гривны за доллар. Приблизительно тот же рыночный консенсус ‒ и он уже более-менее сложился в банках по карточным курсам", – сказал он.

По мнению аналитика Шапрана, ограничения, которые Нацбанк ввел по курсу доллара, изначально было сугубо временным, ведь было нужно оградить украинцев от спекуляций, которые могли бы возникнуть на фоне войны. При этом Шапран говорит, что барьер в 10% уже неактуален немногим менее месяца.

"Дело в том, что рынок наличности ‒ производное от безналичного расчета на межбанковской валютной бирже. Но, выход банков на рынок валюты, все поменял ‒ ведь именно банки могут менять свои безналичные доллары и евро на наличность и отвозить их в кассы. Но ‒ наличный рынок в сравнении с безналичным очень небольшой. Получилось, что выход банков на торги сразу убрал все спекулятивные поползновения", – подытожил эксперт.

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Напомним, ранее один из топ-менеджеров Нацбанка Екатерина Рожкова говорила, что финансовый регулятор в самом ближайшем времени откажется от твердо зафиксированного курса гривны к доллару, который на этот момент закреплен для компаний-экспортеров и компаний-импортеров.

Позднее авторитетный специалист по финансам Алексей Кущ говорил о том, что в период до начала 2022 года курс доллара к гривне, по всей вероятности, вырастет примерно на 15%.

Соответственно, осенью нынешнего года за доллар необходимо будет выложить около 40 гривен.

"Это [рост курса гривны - Главред] одновременно и невозможно, и нежелательно. Начнем восстанавливать экономику –подскочит спрос на импортные товары. Сперва ‒ технологические и инвестиционные. Затем ‒ нужно обязательно поддерживать своих производителей, которые шлют товары на экспорт. Вот для этого и нужно будет провести локальную и плавную девальвацию гривны", – подытожил Кущ.

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