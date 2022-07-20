Курс доллара 2022: какой прогноз и чего ждать украинцам осенью

Валюта в Украине продолжит расти в цене / УНИАН

Удерживать курс гривны в относительно привычных рамках правительству сегодня довольно трудно. На курс в условиях войны влияет то, что расходы из бюджета проводятся сейчас за счет международной помощи, эмиссии Нацбанка через выкуп военный облигаций и частично – за счет поступлений от различных налогов и сборов. Главред решил прояснить, за счет чего держится курс и чего ожидать обычным украинцам в ближайшей перспективе.

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Следует отметить, во-первых, военные облигации относятся к облигациям внутреннего государственного займа, то есть ОВГЗ. И с начала войны Минфин не размещает других ОВГЗ, кроме военных облигаций.

Во-вторых, бюджет Украины (как и остальных стран мира) никогда не финансировался исключительно за счет налогов. То есть можно сказать, что и в мирное время расходы бюджета финансировались за счет поступлений от налогов и сборов лишь частично. И как мы могли наблюдать, курс гривны к доллару колебался как вниз, так и вверх.

Ключевым отличием сегодняшней ситуации является то, что потребности финансирования обороны не только сильно возросли, но и являются абсолютно неотложными. При этом экономика несет потери, что сказывается на уровне налоговых поступлений. При таких условиях больший вес приобретают другие источники наполнения бюджета - заимствования на внутреннем рынке и международная помощь (которая, кстати, может поступать в форме кредитов, то есть это тоже в определенной степени заимствования).

"Что касается влияния на курс, то сейчас курс гривны к доллару США с конца февраля зафиксирован, следовательно, он остается неизменным, несмотря на все перечисленные факторы. Зато их влияние сказывается на размере международных резервов НБУ, что имеет тенденцию к снижению, поскольку поступлений валюты от экспорта и от международных партнеров не достаточно для покрытия спроса на валюту (напомню, значительные объемы украинского экспорта сегодня просто заблокированы). Поэтому НБУ вынужден продавать валюту из резервов на валютном рынке для смягчения дисбаланса спроса и предложения", - отмечает Главреду председатель правления Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Также, по ее словам, в то же время прямой выкуп государственных облигаций Национальным банком, в отличие от заимствований на открытом рынке, напрямую увеличивает объем гривны в обращении, что усиливает инфляционное и девальвационное давление на гривну (которое накапливается, пока курс фиксирован).

Как отмечает председатель правления общественной организации "Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса города Киева" Максим Тютюнников, одной из причин обесценивания гривны сейчас можно назвать дополнительную эмиссию, к которой прибегает Нацбанк, чтобы ликвидировать дефицит бюджета, и, скорее всего, будет делать это и в будущем для выплат по облигациям в национальной валюте.

"Таким образом, влияние через уменьшение поступлений от налогов и сборов в бюджет, на курс гривны действительно имеется, поскольку возникает явление дефицита бюджета, и, соответственно, мы должны осуществлять дополнительную эмиссию средств, чтобы этот дефицит покрыть. В свою очередь, при увеличении эмиссии национальной валюты происходит ее обесценивание относительно иностранной", - дополняет он.

А вот Иван Никитченко, директор Crane IP Law Firm убежден в том, что мы пока не ощутили всего негатива от перечисленных факторов. Но, безусловно, такое произойдет. Он уверен, что на курс гривны положительно влияет значительное сокращение импорта, а также получение валюты от помощи западных партнеров. Поэтому и действительно, курс гривны на сегодня остается относительно стабильным и держится на отметке около 35 грн/долл. еще с начала весны.

Как курс влияет на цену топлива

Однако интересно было бы знать, как влияет в июле на курс доллара по отношению к украинской гривне дефицит горючего и другого критического импорта в Украине?

Стоит учитывать, что топливо, как и другие товары критического импорта, покупаются именно по официальному, а не по рыночному курсу. В то же время, доллар продается по фиксированному курсу, который при этом существенно ниже реального рыночного. То есть, как топливо, так и другая основная часть импорта, ввозимого в Украину не завозится по максимально высокой цене, что, в свою очередь, сдерживает инфляционные процессы в стране.

"Помимо того, стоит учитывать, что, как топливо, так и другие товары критического импорта фактически финансируются за счет валюты, купленной у Нацбанка во время ежедневных интервенций. А это, в свою очередь, не лучшим образом влияет на размеры золотовалютных резервов и соответственно создает дополнительное давление на гривну", - объясняет Максим Тютюнников.

А вот Елена Коробкова в этом контексте отмечает немного другие причинно-следственные связи. Так, она убеждена, что именно благодаря фиксированному курсу, мы имеем более доступные цены на топливо и другие позиции критического импорта в стране. Однако на длительном горизонте такая "фиксация" несет риски.

Украинцы за рубежом начали тратить слишком много валюты

Как влияет на курс доллара к гривне низкая покупательная способность населения и то, что оно не в состоянии покупать валюту по высокому курсу?

Сейчас мы видим значительную разницу между официальным курсом НБУ и рыночным курсом доллара по отношению к гривне. В свою очередь, ожидания населения от валюты (положительные или отрицательные) формируют рост или уменьшение спроса на нее.

"Сегодня мы наблюдаем негативные ожидания среди населения, которые приводят к снижению спроса на валюту, при этом также принимаем во внимание стремительный уровень инфляции, увеличение денежной массы в гривне из-за дополнительной эмиссии и ограниченный физический объем иностранной валюты, что связано с ненормальным функционированием внешнеэкономических процессов. Кроме того, рост цены, по общему экономическому закону, способствует уменьшению спроса", - считают в Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева.

Но в то же время, надо осознать, что это снижает объемы покупки импортных товаров нашим населением. Таким образом, бюджет получает меньше налогов, и правительство вынуждено "печатать" больше гривны.

"А это наоборот, влияет негативно на курс гривны. Также, многие украинцы уехали за границу и тратят сохранение там, не покупая товары в Украине. Пиковые значения были в апреле - за месяц украинцы потратили в странах ЕС 2 млрд долл.",- убежден Иван Никитченко.

Урожай гривне мало поможет

Еще следует не забывать, что на курс национальной валюты всегда в мирные годы влиял и процесс сбора и его завершение урожая зерновых в Украине. Ведь мы большая аграрная держава.

Конечно, это имело всегда положительный эффект на стоимость украинской гривны по отношению к доллару, поскольку гривня может значительно укрепиться за поступления валюты от продажи зерновых внутрь страны. Поэтому господин Тютюнников уверен, если мы найдем хорошие логистические пути для вывоза урожая за границу и страна получит от экспортеров немало валютных поступлений, это только положительно повлияет на прочность нацвалюты.

Кроме того, Елена Коробкова считает, что пока курс фиксированный это никаким образом не повлияет на украинскую гривну. И такое влияние можно ожидать только в перспективе.

С ней соглашается и Иван Никитченко, который отмечает, что мы не можем пока экспортировать даже урожай зерновых в прошлом году, ведь порты остаются заблокированными. Так что больших надежд на укрепление курса гривны от экспорта пшеницы и ячменя в этом году не будет.

Каков прогноз курса доллара на осень?

Следует однозначно заявить, что делать такие прогнозы в условиях жесткой войны, как говорится, дело не благодарное. К тому же, к примеру, в НАБУ считают, что мы не знаем, какой будет к этому сроку монетарная политика государства и когда возобновится массовый критический экспорт. Однако там прогнозируют, что в случае ухода регулятора от жесткой фиксации курса, этот показатель стабилизируется на уровне 35 гривен за доллар.

С этим соглашается и Максим Тютюнников, который отмечает, что мы можем ожидать подорожания иностранной валюты или колебаний курса, однако насколько сильными они могут быть во многом зависит именно от политики НБУ.

Иван Никитченко, в свою очередь убежден, если финансовой помощи от западных партнеров к осени станет меньше, чем сейчас, то вполне возможно, что один доллар будет стоить 40 гривен.