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Куриное мясо, соки и не только: эксперт назвала продукты, которые не стоит покупать в супермаркете

13 января 2022, 04:22

Список продуктов внушительный.

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Какие продукты не стоит покупать в супермаркете / УНИАН

Не все продукты питания, которые можно приобрести в магазине, безопасны для здоровья. Нутрициолог Анна Дробышева рассказала, какие товары не стоит покупать в супермаркете.

В первую очередь, специалист обратила внимание на пастеризованное молоко и рафинированные масла, пишет "РИА Новости".

Пастеризованное молоко

"Пастеризация видоизменяет молочный белок, наш организм не узнает его и атакует как врага. Именно из-за пастеризации у 75% населения непереносимость лактозы", - отметила эксперт.

Рафинированные и дезодорированные масла

"Такие масла являются сильнейшим канцерогеном. По своей молекулярной структуре напоминают пластик. Употребление подобных продуктов приводит к атеросклерозу", - объяснила Дробышева.

Сладкие йогурты

По словам нутрициолога, их чрезмерное употребление может привести к ожирению и диабету, а также каши быстрого приготовления, в которых отсутствует клетчатка.

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Читайте такжеКакие продукты опасны для завтрака - врач дала ответ"По рекомендациям ВОЗ, безопасной для здоровья суточной нормой сахара являются 25 граммов. Сладкий йогурт содержит 19 граммов сахара. Употребление подобных продуктов ведет к диабету и ожирению", — предупредила нутрициолог.

Куриное мясо

"Чтобы куриное мясо было недорогим, производители пичкают кур гормонами и антибиотиками. Также куриное мясо — комфортная среда для размножения патогенных микроорганизмов, способных выживать даже при заморозке", - заявила эксперт.

Пакетированные соки

"Ни о каких натуральных фруктах в подобных соках не может быть и речи. Это смесь красителей, сахара и консервантов", - подытожила Дробышева.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог Татьяна Титова рассказала, какие каши полезнее всего есть на завтрак.

Автор: Сергей Кущ
viber
супермаркет продукты питания
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