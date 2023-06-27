Кулинарная хитрость: в каком порядке тушить овощи, чтобы не получилась размазня

Для того, чтобы у вас получилось фантастическое овощное рагу, делимся с вами простым трюком.

https://news.glavred.info/kulinarnaya-hitrost-v-kakom-poryadke-tushit-ovoshchi-chtoby-ne-poluchilas-razmaznya-10481218.html Ссылка скопирована

В каком порядке тушить овощи? / Коллаж: Главред. фото: ua.depositphotos.com

Всем известно, что лето богато на огромное количество разнообразных овощей. Поэтому это лучшее время для приготовления разнообразных вкусностей из овощей и фруктов. Замечательный вариант бомбического летнего блюда – овощное рагу. Казалось бы, что рагу готовить очень просто – нарезали овощи, бросили их в кастрюлю или сковороду и дальше готовим до готовности. Однако довольно часто рагу имеет довольно неаппетитный вид, поскольку какие-то овощи переварились, а какие-то наоборот – недоварились. Главред рассказывает, в каком порядке тушить овощи, чтобы они не превратились в кашу.

Для того, чтобы у вас получилось фантастическое овощное рагу, делимся с вами простым трюком. После того, как все овощи помыли, почистили и нарезали, открываем вам секрет, как правильно тушить овощи.

Дольше всего готовится картофель, белокочанная капуста, морковь, фасоль и баклажаны. В связи с этим, если в рецепте вашего рагу есть какие-либо из этих овощей, то их нужно тушить первыми. Сколько тушатся овощи? На их приготовление отводится 25-30 минут.

видео дня

Немного меньше готовится цветная капуста, свекла, лук, кабачки и цуккини. На их приготовление у вас уйдет максимум 15 минут. Поэтому их нужно добавлять к остальным овощам примерно через 10 минут после начала приготовления.

На третьем месте по времени приготовления идет сладкий перец и зеленый горошек. Эти вкусные и полезные овощи готовятся на 5 минут меньше, чем предыдущие. Вам понадобится всего 10 минут.

И наконец, за 5 минут до окончания приготовления, добавляем к нашему блюду нарезанные томаты.

Теперь вы знаете, как долго надо тушить овощи, чтобы они хорошо приготовились и не были в результате похожи на кашу, непонятной консистенции. Готовьте с любовью и удивляйте близких невероятными кулинарными шедеврами!

Вас может заинтересовать: