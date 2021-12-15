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Кулеба указал на главный результат переговоров Зеленского с Макроном и Шольцом

15 декабря 2021, 21:08

Он добавил, что на переговорах с лидерами Франции и Германии Зеленский донес позиции украинской стороны.

Кулеба
Кулеба высказался о переговорах Зеленского / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал встречу с лидерами Германии и Франции важным политическим сигналом. По его словам, таким образом объединяются усилия по возвращению России за стол переговоров.

"Эта встреча (президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона с канцлером Германии Олафом Шольцем - ред.) - важный политический сигнал", - написал министр в Twitter.

Он добавил, что на переговорах с лидерами Франции и Германии Зеленский донес позиции украинской стороны. Глава государства также подчеркнул, что Украина при любых обстоятельствах будет бороться за свои интересы.

"Партнеры видят, что именно РФ обостряет ситуацию и блокирует регулирование. Совместными усилиями возвращаем РФ за стол переговоров", - резюмировал Кулеба.

Встреча Зеленского с Шольцем

Глава государства сообщил, что помимо сотрудничества в сферах энергетики, безопасности и обороны, он ожидает поддержки Берлина по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс.

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"Рад нашему знакомству с Олафом Шольцем. Ожидаю углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку Германией евроатлантического курса. Пригласил посетить Украину с визитом", - написал Зеленский.

В пресс-службе президента уточнили, что он также рассчитывает на поддержку Германии в вопросе сохранения транзита газа через Украину после 2024 года.

"Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа по территории Украины после 2024 года", - сказал он.

Переговоры Зеленского с Макроном

Гарант выразил надежду, что во время председательства французского государства в Совете ЕС отдельное внимание будет уделяться вопросу безопасности Украины и противодействия агрессии России.

"Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что во время председательства Франции в Совете ЕС будет уделяться особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии РФ в Европе", - отметил Зеленский.

На Банковой указали, что Зеленский и Макрон во время разговора скоординировали позиции по вопросу реализации курса Украины на вступление в НАТО, поддержка которого растет в украинском обществе.

"Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - подчеркивается в сообщении.

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