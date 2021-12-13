Кулеба провел важные переговоры с немецкой коллегой: подробности

Кулеба провел переговоры с главой МИД Германии / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня провел важные переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок - чиновники обсуждали СП-2 и ситуацию на Донбассе, сообшает пресс-служба МИД Украины.

Они также обсудили укрепление энергетической безопасности Украины и Европы.

Кулеба рассказал Бербок о ситуации на границе Украины и временно оккупированных территориях. Министр высоко оценил наличие в коалиционном соглашении нового правительства Германии вопроса о восстановлении мира в Украине.

"Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Уверены, что полное воплощение принципа "сначала безопасность" позволит добиться дальнейшего прогресса и в политической части минских договоренностей", - сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что Украина выступает за действенную работу нормандского формата как важной площадки для переговоров. Министр отметил усилия Германии и Франции, которые прилагают усилия для возвращения России в переговорный процесс.

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Кулеба подчеркнул неизменную позицию Киева: "Никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины".

Бербок в свою очередь заверила Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовности к совместной работе по сдвигу с места переговоров в нормандском формате.

В ходе беседы стороны подняли вопрос о СП-2 и энергетической безопасности Украины и Европы. Кулеба поблагодарил Бербок за четкую позицию по российскому газопроводу.

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Министры согласились, что к "Северному потоку-2" должно применяться европейское энергетическое законодательство. Они также обсудили укрепление энергетической безопасности Украины и Европы.

В конце разговора Кулеба пригласил Бербок посетить Украину в следующем году.

Приостановка Германией сертификации Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ 16 ноября приняло решение о приостановке процедуры сертификации компании-оператора газопровода СП-2. Согласно позиции регулятора, структура собственности российского энергетического проекта не отвечает требованиям законодательства Германии.

Для того чтобы сертификация Северного потока-2 продолжилась, компании Nord Stream AG нужно создать новое юридическое лицо в соответствии с немецким законодательством. Такая компания должна стать владельцем участника газопровода, который проходит по территории Германии.

До тех пор, пока Россия не выполнит требование Берлина, сертификацию Северного потока-2 не возобновят.

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