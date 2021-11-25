Кулеба готов провести откровенный разговор с Лавровым: названа главная тема

Кулеба согласен пообщаться с Лавровым / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что готов провести серьезный разговор с Сергеем Лавровым для того, чтобы поднять вопрос минского процесса.

Министр желает вывести договоренности из тупика, сообщает пресс-служба МИД Украины.

По словам Кулебы, глава МИД России Сергей Лавров проигнорировал приглашение на сегодняшнюю онлайн-дискуссию. В то же время министр был бы готов обсудить с коллегой, как можно вывести минские соглашения из тупика.

"Министры ФРГ Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан приложили максимум усилий, чтобы привлечь российского министра Сергея Лаврова на встречу. Если бы он согласился, я был бы готов провести с ним откровенный разговор о том, как вывести минский процесс из тупика, в который его завела Россия", - заявил Кулеба.

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Также министр напомнил, что минские соглашения, в первую очередь, предусматривают всеобъемлющее прекращение огня.

Напомним, ранее заявил советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович говорит, что наступление российских войск на территорию Украины приведет к потере боеспособности Вооруженных сил России и поставит под вопрос существование политического режима Владимира Путина.

Дотого бывший руководитель украинского МИД Павел Климкин говорил - руководитель России, страны-агрессора, Владимир Путин может прибегнуть к масштабным провокациям против Украины. Но гарантии такового развития событий отсутствуют.