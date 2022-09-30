Кухонные весы и мерную емкость с легкостью заменит обычная ложка и стакан: как это работает

Отмерить количество грамм можно с легкостью при помощи ложки и стакана.
Если у вас под рукой не оказалось кухонных весов или мерного стакана, то не нужно отчаиваться. Есть возможность отмерить граммы с помощью более простых кухонных предметов – стакана и ложек, столовой, а также чайной.
Прежде чем отмерить количество грамм с помощью ложки, учтите, что сыпучие продукты нужно отмерить без горки. Но небольшой холмик допускается.
Сколько грамм в чайной ложке
- Муки – 10
- Сахара - 10
- Манки – 15
- Соли -10
- Сметаны или майонеза – 10
- Пасты томатной - 12
- Масла - 5
- Уксуса - 7
- Меда – 7-8
Сколько грамм в столовой ложке
- Муки - 15
- Сахара - 20
- Соли – 25-30
- Гречки – 20
- Риса – 20
- Манки-20
- Молоко - 20
- Сметаны - 25
- Жира – 20
- Уксуса -15
- Меда – 15-17
Сколько грамм в стакане
- Муки – 150
- Сахара - 210
- Соли – 300
- Гречки – 210
- Риса – 220
- Манки-200
- Молоко - 250
- Сметаны – 250
- Масла - 240
- Фасоли -220
- Чечевицы – 210
- Изюма – 190
- Джема или варенье – 300-330
- Мака - 130
- Уксуса – 250
- Меда - 325
- Сливок - 250
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Автор: Сергей Кущ