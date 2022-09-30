Кухонные весы и мерную емкость с легкостью заменит обычная ложка и стакан: как это работает

Как ложкой и стаканом отмерить количество ингредиентов / скриншот

Если у вас под рукой не оказалось кухонных весов или мерного стакана, то не нужно отчаиваться. Есть возможность отмерить граммы с помощью более простых кухонных предметов – стакана и ложек, столовой, а также чайной.

Прежде чем отмерить количество грамм с помощью ложки, учтите, что сыпучие продукты нужно отмерить без горки. Но небольшой холмик допускается.

Сколько грамм в чайной ложке

Муки – 10

Сахара - 10

Манки – 15

Соли -10

Сметаны или майонеза – 10

Пасты томатной - 12

Масла - 5

Уксуса - 7

Меда – 7-8

Сколько грамм в столовой ложке

Муки - 15

Сахара - 20

Соли – 25-30

Гречки – 20

Риса – 20

Манки-20

Молоко - 20

Сметаны - 25

Жира – 20

Уксуса -15

Меда – 15-17

Сколько грамм в стакане

Муки – 150

Сахара - 210

Соли – 300

Гречки – 210

Риса – 220

Манки-200

Молоко - 250

Сметаны – 250

Масла - 240

Фасоли -220

Чечевицы – 210

Изюма – 190

Джема или варенье – 300-330

Мака - 130

Уксуса – 250

Меда - 325

Сливок - 250

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