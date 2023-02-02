Куда поставить мусорное ведро на маленькой кухне: "секретное" место, о котором не все знают

Что положить в мусорное ведро чтобы не было запаха - неожиданный лайфхак.

Как убрать запах из мусорного ведра / Pixabay.com/Rafael Zajczewski

Наверняка, практически каждый рано или поздно сталкивается с необычным вопросом при зонировании своего жилища - куда поставить мусорное ведро на маленькой кухне.

Габариты многих квартир вынуждают хозяев прибегать к хитростям и неожиданным решениям.

Мусорное ведро на кухне идеи

При выборе места для размещения мусорного ведра на кухне следуйте простому и понятному правилу. Оно должно размещаться там, где не будет мешать и не создаст препятствия и неудобства. При этом выбирайте тот уголок на кухне, где вам будет удобнее всего им пользоваться.

Следует помнить, что зачастую производители мебели предусматривают специальную нишу – там, где легко и быстро можно спрятать мусорное ведро. Если выбор места на кухне ограничен, постарайтесь найти такой закуток, где мусорное ведро не создаст помех.

Где разместить мусорное ведро на кухне

Зачастую на малогабаритных кухнях вопрос размещения мусорного ведра встает особенно остро. Ведь при ограниченном пространстве зачастую стремятся его использовать максимально рационально.

Здесь не стоит забывать одно простое правило. Мусорное ведро размещайте на кухне как можно дальше от плиты и варочных поверхностей. Причина проста – при нагревании мусор и остатки пищи могут начать издавать зловония.

Где должно быть по фэн-шуй мусорное ведро

Согласно традициям, кухня представлять собой то место, которое символизирует достаток и богатство. Вместе с тем мусор, который появляется в квартире, становится тем магнитом, который буквально высасывает все накопления из дома.

Обратите внимание на то, что мусорное ведро, согласно фэн-шуй, следует всегда держать с закрытой крышкой. Это воспрепятствует растеканию отрицательной энергетики по квартире. Не лишним также будет спрятать резервуар с мусором в какой-нибудь шкафчик или закрывающийся пенал.

Что положить в мусорное ведро чтобы не было запаха

Нередко мусорное ведро становится источником неприятных запахов. Даже регулярное его опорожнение не всегда спасает от зловония.

Выход простой – есть проверенный лайфхак, как избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра. Для этого воспользуйтесь обычной пищевой содой. Она станет хорошим поглотителем запахов.

Как использовать соду:

засыпать на дно мусорного ведра, чтобы не было запаха;

посыпать содой мусор уже в пакете;

сода абсорбирует все неприятные запахи в мусорном ведре.

Где лучше разместить мусорное ведро на кухне

Есть сразу несколько проверенных рекомендаций по поводу размещения мусорного ведра на кухне:

под раковиной (этот вариант является оптимальным для кухни любого размера);

на дверце шкафчика или пенала;

специальная ниша или ящик;

вмонтировать в столешницу;

разместить у раковины или стола (здесь есть риск случайно задеть и перевернуть содержимое мусорного ведра).

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