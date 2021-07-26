Куда поехать в отпуск в конце лета и осенью 2021: в бархатный сезон без визы и недорого

Куда поехать в отпуск в августе и сентябре / lottour.com.ua

Бархатный сезон отдыха в конце августа - сентябре идеальная пора, чтобы брать отпуск и махнуть к морскому побережью. Туристы с детьми уже разъехались готовиться к новому школьному году, поэтому людей на курортах будет значительно меньше, а отдых значительно спокойнее.

Во многих странах сохраняется замечательная погода: вечер радует приятной прохладой, но днем все еще по-летнему жарко. Самое время бронировать путевки и отправляться на отдых. Главред узнал, в каких странах можно отдохнуть без визы и недорого.

Какие страны Европы открыты для посещения, читайте в нашем материале: Для украинцев уже открыты 14 стран Европы: список и требования.

Отдых в Турции в сентябре

Пик сезона: июль-сентябрь.

Курорты: Кемер, Анталья, Белек, Сиде, Мармарис, Бодрум.

Средняя температура воздуха в сентябре-октябре: +25 градусов; воды – 24 градуса.

Страховка: нужна.

Цена: от 14 500 грн за двоих.

Правила въезда: отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до прибытия. Сертификат международного образца о вакцинации, не ранее чем за 14 дней до поездки или документ о том, что переболели COVID-19.

Про идеальный климат Турции, гостеприимность тамошних и разносолы турецкой кухни не говорит только ленивый. Если раньше отдых в Турции в бархатный сезон считался прерогативой зажиточных людей, то сейчас понежиться под сентябрьским солнцем могут люди среднего достатка.

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Отдых в Болгарии в сентябре

Пик сезона: июль-август.

Курорты: Бургас, Солнечный Берег, Поморие, Святой Влас.

Средняя температура воздуха в сентябре-октябре: +24 градусов; воды – 20 градусов.

Страховка: не требуется.

Цена: от 25 500 за двоих.

Правила въезда: отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа до вылета). Сертификат о вакцинации или справка о перенесённом коронавирусе в последние 180 дней.

Туристы любят Болгарию за ее пляжи с белым песком, лечебные курорты и бальнеологические центры, а также за близкую культуру, которая не создает барьеров в общении. В бархатный сезон в сентябре жара спадает и отдых становится более комфортным.

Отдых в Черногории в сентябре / picua.org

Отдых в Черногории в сентябре

Пик сезона: июль-август.

Курорты: Будва, Святой Стефан, Тиват, Доброта.

Средняя температура воздуха в сентябре-октябре: 23-26 градусов; воды: 23 градуса.

Страховка: желательно.

Цена: от 18 000 за двоих.

Правила въезда: Граждане Украины должны предоставить отрицательный один из следующих документов: негативный ПЦР-тест, тест на антиген, (не позже чем за 48 часов до въезда),международный сертификат вакцинации или справку о том, что вы переболели коронавирусной инфекцией в течение 180 дней.

На побережье Адриатического моря в августе можно насладиться не только пляжным отдыхом, но и посещением монастырей и превосходными горными пейзажами – экскурсионный туризм там чрезвычайно развит. Однако прозрачная бирюзовая вода так и манит провести весь отпуск на лежаке.

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Отдых на Кипре в сентябре

Пик сезона: июль-сентябрь.

Популярные курорты: Ларнака, Кирения, Пафос.

Средняя температура воздуха в сентябре-октябре: 20-22 градуса; воды: 20 градусов.

Страховка: рекомендуется.

Цена: 18 000 за двоих.

Правила въезда: За 48 часов до въезда украинцам необходимо зарегистрироваться на CyprusFlightPass и получить личную карточку доступа к вылету. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный в Украине не позже 72 часов до вылета, его нужно загрузить на CyprusFlightPass. По прибытию на Кипр в аэропорту необходимо сделать повторный ПЦР-тест. Международный сертификат о вакцинации избавит от необходимости прохождения тестов.

Бархатный сезон на Кипре это не только теплое море, но и сезон сбора урожая. Поэтому тут можно насладиться экзотическими фруктами и овощами. В сентябре-октябре на Кипре держится теплая погода, без дождей. Ночную прохладу сменяет солнечная дневная погода.