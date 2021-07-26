УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Куда поехать в отпуск в конце лета и осенью 2021: в бархатный сезон без визы и недорого

26 июля 2021, 19:15

Главред выяснил, отдых в каких странах в бархатный сезон не ударит по семейному бюджету

Куда поехать в отпуск в августе и сентябре
Куда поехать в отпуск в августе и сентябре / lottour.com.ua

Бархатный сезон отдыха в конце августа - сентябре идеальная пора, чтобы брать отпуск и махнуть к морскому побережью. Туристы с детьми уже разъехались готовиться к новому школьному году, поэтому людей на курортах будет значительно меньше, а отдых значительно спокойнее.

Во многих странах сохраняется замечательная погода: вечер радует приятной прохладой, но днем все еще по-летнему жарко. Самое время бронировать путевки и отправляться на отдых. Главред узнал, в каких странах можно отдохнуть без визы и недорого.

Какие страны Европы открыты для посещения, читайте в нашем материале: Для украинцев уже открыты 14 стран Европы: список и требования.

Отдых в Турции в сентябре

  • Пик сезона: июль-сентябрь.
  • Курорты: Кемер, Анталья, Белек, Сиде, Мармарис, Бодрум.
  • Средняя температура воздуха в сентябре-октябре: +25 градусов; воды – 24 градуса.
  • Страховка: нужна.
  • Цена: от 14 500 грн за двоих.

Правила въезда: отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до прибытия. Сертификат международного образца о вакцинации, не ранее чем за 14 дней до поездки или документ о том, что переболели COVID-19.

Про идеальный климат Турции, гостеприимность тамошних и разносолы турецкой кухни не говорит только ленивый. Если раньше отдых в Турции в бархатный сезон считался прерогативой зажиточных людей, то сейчас понежиться под сентябрьским солнцем могут люди среднего достатка.

Реклама

Отдых в Болгарии в сентябре

  • Пик сезона: июль-август.
  • Курорты: Бургас, Солнечный Берег, Поморие, Святой Влас.
  • Средняя температура воздуха в сентябре-октябре: +24 градусов; воды – 20 градусов.
  • Страховка: не требуется.
  • Цена: от 25 500 за двоих.

Правила въезда: отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа до вылета). Сертификат о вакцинации или справка о перенесённом коронавирусе в последние 180 дней.

Туристы любят Болгарию за ее пляжи с белым песком, лечебные курорты и бальнеологические центры, а также за близкую культуру, которая не создает барьеров в общении. В бархатный сезон в сентябре жара спадает и отдых становится более комфортным.

Куда поехать в отпуск без визы и недорого
Отдых в Черногории в сентябре / picua.org

Отдых в Черногории в сентябре

  • Пик сезона: июль-август.
  • Курорты: Будва, Святой Стефан, Тиват, Доброта.
  • Средняя температура воздуха в сентябре-октябре: 23-26 градусов; воды: 23 градуса.
  • Страховка: желательно.
  • Цена: от 18 000 за двоих.

Правила въезда: Граждане Украины должны предоставить отрицательный один из следующих документов: негативный ПЦР-тест, тест на антиген, (не позже чем за 48 часов до въезда),международный сертификат вакцинации или справку о том, что вы переболели коронавирусной инфекцией в течение 180 дней.

На побережье Адриатического моря в августе можно насладиться не только пляжным отдыхом, но и посещением монастырей и превосходными горными пейзажами – экскурсионный туризм там чрезвычайно развит. Однако прозрачная бирюзовая вода так и манит провести весь отпуск на лежаке.

Читайте такжеКак выбрать место в самолете – чтобы не укачивало и где безопасней всего

Отдых на Кипре в сентябре

  • Пик сезона: июль-сентябрь.
  • Популярные курорты: Ларнака, Кирения, Пафос.
  • Средняя температура воздуха в сентябре-октябре: 20-22 градуса; воды: 20 градусов.
  • Страховка: рекомендуется.
  • Цена: 18 000 за двоих.

Правила въезда: За 48 часов до въезда украинцам необходимо зарегистрироваться на CyprusFlightPass и получить личную карточку доступа к вылету. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный в Украине не позже 72 часов до вылета, его нужно загрузить на CyprusFlightPass. По прибытию на Кипр в аэропорту необходимо сделать повторный ПЦР-тест. Международный сертификат о вакцинации избавит от необходимости прохождения тестов.

Бархатный сезон на Кипре это не только теплое море, но и сезон сбора урожая. Поэтому тут можно насладиться экзотическими фруктами и овощами. В сентябре-октябре на Кипре держится теплая погода, без дождей. Ночную прохладу сменяет солнечная дневная погода.

путешествия цены на отдых
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Внезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делатьВнезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делать Приметы на 24 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 24 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду День дачника: душевные поздравления и милые открыткиДень дачника: душевные поздравления и милые открытки Назван недостаток каждого знака ЗодиакаНазван недостаток каждого знака Зодиака Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День НезависимостиВыходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

Последние новости

20:04

В США обнаружили новый способ, который "убивает" рак молочной железы

19:41

Украинскую спортсменку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта Видео

19:39

В начальной школе изменили систему оценивания знаний: что нового

19:30

Мир в обмен на территории мнение

19:29

В Харькове из-под земли вырвался огненный столб Видео

Реклама
19:23

Юля "Зайка" из Холостяка вышла замуж за ведущего 1+1 Фото

19:15

Куда поехать в отпуск в конце лета и осенью 2021: в бархатный сезон без визы и недорого

19:12

Приметы на 27 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

19:08

Пришел на службу голым: стало известно, как наказали обнаженного посетителя храма на Волыни Видео

19:02

Лопес и Аффлек порезвились на яхте Ахметова за 130 миллионов

19:01

"Нищие, голодные украинцы": Кива устроил истерику на росТВ и накинулся на США Видео

18:48

В Одессе нашли повешенным копа, который набрал долгов на 300 тысяч долларов и обокрал квартиру

18:34

Melovin признался, что ему угрожают расправой за каминг-аут на Atlas Weekend

18:26

Одиозного экс-нардепа Семенченко вновь кинули за решетку

18:26

Кравчук почти месяц находится в реанимации и подключен к ИВЛ - СМИ Видео

18:11

Диктор киевского метро закашлялась во время объявления и призвала пассажиров следить за здоровьем Видео

17:59

Продавщица секс-шопа лихо отпинала грабителя фаллоимитатором Видео

17:52

Назвали дату выхода сериала Миротворец, расписание и названия серий

17:51

Для украинцев уже открыты 14 стран Европы: список и требования

17:16

Пытали несколько часов: в Житомирской области подростки расправились с подругой и бросили умирать Видео

Реклама
17:07

Почти голая Анна Богдан похвалилась красотой на горячем фото

16:33

Из поезда Львов-Мариуполь во время движения выпал пассажир: мужчина в реанимации

16:17

Бури и невероятная жара: синоптики рассказали, какой будет погода в августе Видео

16:15

День рождения FOXTROT.UA: что подготовил интернет-магазин в честь праздника новости компании

16:04

Болит мочевой пузырь: названы четыре главные причины боли Видео

15:55

Три рецепта идеального салата, которые можно есть вечером Видео

15:51

Розділені - дата выхода и общий смысл нового проекта на 1+1

15:20

МакSим пришла в себя в ясном уме и разговаривает

15:15

Китай в хаосе: регион накрыла мощная песчаная буря Видео

15:10

Скандал на Олимпиаде: в Корее извинились перед Украиной за фото Чернобыля Видео

15:09

Объемное питание: что это и почему это лучший способ похудеть Видео

15:09

Возможный будущий премьер Любченко мог быть причастен к "скруткам" на 30 миллиардов гривень - СМИ

15:04

"Миллион вакцинированых": Рубан назвал условия для избежания нового локдауна в Киеве Видео

14:39

Настя Оруджова пошла на шоу Танці з зірками 2021 Видео

14:37

Лунный календарь стрижек на неделю 26 июля - 1 августа: наилучшие дни

14:35

Свернула шею: в Чернигове массажистка случайно убила свою клиентку

14:29

Успех на Олимпиаде-2020: сестры Киченок прорвались в четвертьфинал парного разряда Видео

14:27

В моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походку Видео

14:24

Дергаетесь при засыпании? Вот, что ваше тело пытается сказать вам Видео

14:05

В Днепре матери мальчика, погибшего от травмы в фонтане, грозит большой тюремный срок Видео

Реклама
14:02

В Черновцах Винницкой области "Большая стройка" впервые за 50 лет восстанавливает мост

14:00

Ведущий 1+1 заинтриговал признанием о скорой свадьбе и яркими фото

13:50

Высокий уровень этого вещества в крови в молодом возрасте ведет к Альцгеймеру Видео

13:48

Украинцам назвали срок для установки газовых счетчиков: кого это касается

13:46

На Донбассе враг ударил по силам ООС из артиллерии: среди бойцов ВСУ много раненых Видео

13:40

Перетягивали загруженный рудой самосвал: в Кривом Роге 8 стронгменов установили рекорд Украины

13:18

Тина Кароль нежно показала грудь в соблазнительном белье

13:06

Toп-10 стран, в которые украинцы едут чаще всего, включает и Россию: инфографика

13:06

Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюры

12:58

Ученые совершили открытие, которое поможет при лечении разных видов рака Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять