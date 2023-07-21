Куда нужно положить монетку на удачу: удивительный способ привлечь достаток

Главред расскажет, зачем класть монетку под пятку и как можно привлечь успех и удачу в свою жизнь.

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Куда нужно положить монетку на удачу / коллаж: Главред, фото: pexels

Многие среди украинцев живут в системе традиций и примет. среди них многие нацелены на улучшение жизни и привлечение удачи в свои дни. Одна из таких примет связана с монеткой, ходит мысль о том, что при правильном её хранении, в жизни человека может стать больше удачи. Мы расскажем, зачем класть монетку под пятку и как изменить свою жизнь.

Куда нужно положить монетку на удачу

Существует традиция, согласно которой благодаря определенному обращению с монетой, может улучшиться жизнь. И, как бы ни было удивительно. монетку нужно хранить под пяткой человека. Издавна верили, что это может повлиять на течение жизни.

Под какую ногу кладут монетку на удачу

Главное в соблюдении традиции - правильно выбирать ногу и положение монеты. О том, как именно нужно разместить монету - мы расскажем далее, а вот ногу лучше выбрать левую. Это нужно для того, чтобы монета была ближе к сердцу.

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Как положить пятак под пятку орлом или решкой

Как мы уже сказали выше, то какой стороной кладется монета под ногу - очень важно. Привлечь удачу и успех может только орел. Именно противоположной решке стороной к верху необходимо класть монету.

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