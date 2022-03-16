Куда можно спрятаться, если рядом с вами нет бомбоубежища

Правила, которые могут спасти вашу жизнь.
В тревожные времена стоит надеяться на лучшее, но важно быть подготовленным к любому развитию событий.
Можно спрятаться в следующих местах:
- В специально оборудованном бомбоубежище (если повезет). От обычного ЖЭКовского подвала настоящее бомбоубежище отличается толстым надежным перекрытием над головой, системой вентиляции и наличием двух (и более) выходов на поверхность;
- В подземном переходе;
- В любой канаве, траншеи или яме;
- В широкой трубе водостока под дорогой (не стоит лезть слишком глубоко, максимум на 3-4 метра).
- Любое здание (на первом этаже), подвал (даже в многоэтажных домах), погреб, подземный переход, станции метро.
- Если нет времени бежать или нет укрытия – зайдите в ванную и держитесь подальше от окон.
Куда прятаться при артобстреле
Ваше укрытие должно быть хоть минимально углубленным и, вместе с тем, должен находиться подальше от сооружений, которые могут обрушиться на вас сверху при прямом попадании, или могут загореться. Идеальная защита дает траншея или канава (подобная окопу) глубиной 1-2 метра, на открытом месте.
- Вдоль высокого бордюра или фундамента забора;
- В очень глубоком подвале под капитальными домами старой застройки (желательно, чтобы он имел 2 выхода);
- В подземном овощехранилище, силосной яме и т.п.; - В смотровой яме открытого (на воздухе) гаража или СТО;
- В канализационных люках рядом с вашим домом, это очень хороший тайник.
Что делать в этих укрытиях
Ложитесь на пол и прикройте голову руками. Если есть сумка – накройтесь ей. Если рядом есть бордюр – лучше лечь возле него.
Здание может завалиться, но в подвале есть пустоты, которые уберегут жизни людей в первые часы после разрушения. Именно туда, в первую очередь, будут добираться спасатели.
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Автор: Сергей Коломиец