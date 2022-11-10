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Куда использовать старое варенье: много новых способов

10 ноября 2022, 22:46

Есть множество способов использовать старое варенье не только в еде, а и в бытовых вопросах.

джем, варенье из вишни,
Основной вред варенья, старого или нет, это повышенное содержание сахара. / goodfon.ru

Если у вас в холодильнике хранится множество недоеденных баночек с клубничным, ягодным, абрикосовым и другим вареньем, то придется подумать о творческих способах его использования.

1. Заправка для салата. В банку с вареньем добавьте немного бальзамического уксуса, оливкового масла, трав, горчицы, соли и перца. Энергично встряхните, пока смесь не смешается, проверьте баланс вкуса и полейте зелень салата.

2. Азиатская заправка для салата: используйте апельсиновый мармелад или персиково-абрикосовое варенье и смешайте его с растительным маслом, соевым соусом, рисовым уксусом, медом, чесноком и солью. Все по вкусу.

3. Глазурь для еды. Любое варенье, смешанное с горчицей, делает изумительную глазурь для мяса, темпе и тофу. Вы можете замариновать заранее или, если вы не хотите упустить хрустящую корочку, достаточно помазать кистью во время приготовления. Попробуйте добавить в соус для барбекю.

3. Пирожные. Тесто для брауни трудно испортить. Вы можете размешивать почти все, что угодно, и это будет восхитительно на вкус, так что воспользуйтесь этой возможностью, чтобы закончить оставшиеся полбанки варенья.

4. Начинка для печенья или торта: положите тонкий слой джема между двумя овсяными печеньями, или сделайте печенье с ложкой джема в центре, или положите начинку из джема на белый пирог. Вы также можете разбавить варенье небольшим количеством лимонного сока и сбрызнуть им торт для глазури.

5. Бутерброды. Сделайте бутерброды с арахисовым маслом и вареньем или сливочным сыром.

6. Запеченный бри. Положите на слоеное тесто кружок сыра бри, смажьте остатками варенья и заверните. Выпекать до золотистого цвета и расплавления.

7. Ароматизированный йогурт: добавьте джем в простой йогурт, чтобы получить сладкое лакомство. То же самое можно сделать с мороженым.

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8. Приготовьте сироп для варенья: вместо того, чтобы поливать блины сиропом, разбавьте немного варенья кипятком и сбрызните им сверху.

9. Освежите овсянку: добавьте варенье в овсянку, чтобы получить более вкусное и сладкое начало дня. Вам не понадобится коричневый сахар.

10. Приготовьте коктейль. Можно приготовить много хороших коктейлей, используя джем в качестве сладкого компонента. Изучите основные сочетания: клубничный, персиковый и ревеневый джемы с виски, водка с ягодным или малиновым миксом, джин с абрикосовым джемом или мармеладом.

Многих может беспокоить вопрос, насколько старое варенье опасно. Основной вред варенья, старого или нет, это повышенное содержание сахара. Кроме того, варенье со временем теряет свои свойства, а если оно с косточками, то эти косточки могут даже быть опасными для здоровья, так как накапливают яд.

Как использовать старое варенье в огороде?

Старое варенье лучше использовать не как удобрение, а для защиты сада в первой, да и во второй половине лета. Когда наступают теплые дни, по саду начинают летать вредители (бабочки, мошки), варенье разбавляют водой, наливают в широкогорлую посуду и подвешивают на ветвях деревьев. Лучше несколько банок. Ночные бабочки летят на запах, падают в банку. Останется каждое утро их собрать с посуды, а когда надо, доливать воду.

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