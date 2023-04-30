Куда девать старое нижнее белье: почему нельзя хранить и как выбросить без вреда для тела и души

Ученые и эзотерики сходятся в одном: долго хранить и носить нижнее белье нельзя. Но куда утилизировать белье, если его срок подходит к концу?

https://news.glavred.info/kuda-devat-staroe-nizhnee-bele-pochemu-nelzya-hranit-i-kak-vybrosit-bez-vreda-dlya-tela-i-dushi-10466986.html Ссылка скопирована

Почему нельзя выбрасывать нижнее белье / pexels.com

Доктор Ширин Лахани, специалист по интимной гигиене, убеждена, что обновлять нижнее белье и выбрасывать ношенное необходимо минимум раз в год. Но куда девать старые бюстгальтеры и трусы, если носить их - опасно для здоровья, а хранить дома - плохо для вашей энергетики?

Главред расскажет, как избавиться от старого нижнего белья правильно, а также раскроет приметы, связанные с этими предметами гардероба.

Считается, что каждый предмет в доме, особенно тот, с которым человек часто соприкасается, получает от своего владельца мощный заряд личной энергетики. Поэтому со временем из обычной одежды нижнее белье превращается в носитель определенного "отпечатка" вашей души.

видео дня

Исходя из этого и появилась примета о том, что выбрасывать старые бюстики и трусики категорически запрещено - если они попадут к недоброжелателям, может пострадать ваше интимное здоровье или личная жизнь. Поэтому эзотерики убеждены: просто отнести нижнее белье в урну или отдать на благотворительность - опасная затея, которая не сулит хозяину одежки ничего хорошего.

Эзотерика также составила собственные правила, как правильно выбрасывать старые вещи, в том числе интимные. Среди самых популярных и простых вариантов - разорвать или разрезать одежду на мелкие кусочки, чтобы она стала максимально непригодной для дальнейшего использования, или сжечь изделие.

Почему нельзя выбрасывать нижнее белье / pexels.com

Если вы выбрали последний вариант важно помнить про технику безопасности, а также про вред для окружающей среды: большинство предметов нижнего белья сейчас производят из синтетических тканей - они легко воспламеняются, но при горении выделяют в атмосферу вредные испарения.

Также в некоторых случаях ненужные вещи, в том числе и нижнее белье, советуют закапывать в безлюдном месте, например в лесу. Однако тут также стоит помнить про экологию - полностью раскладывается одежда исключительно из натуральных материалов.

Если вы ищете более экологический способ утилизации нижнего белья, не нарушая при этом никаких примет, то стоит обратиться в компании по переработке отходов. Там вам предоставят консультацию о том, куда вы можете отдать свое нижнее белье для дальнейшей его переработки.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости: