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Куда девать мандариновые корки: способы, о которых вы еще не слышали

23 января 2023, 22:50
Тушеные блюда и запеканки могут стать намного вкуснее от аромата сушеной кожуры мандарина.
мандарины
Мандарины / Фото pixabay.com

Находите мандариновую кожуру в каждом уголке вашего дома и автомобиля? И мы тоже. Отправьте поисковую группу, соберите все это и приступайте к изучению этих удивительных способов применения мандариновой кожуры!

Отметим, что кожура мандарина может быть полезной, однако для повторного использования ее нужно высушить, иначе она превратится в заплесневелую массу.

Как высушить кожуру мандарина:

Промойте кожу и высушите. Разложите кожуру на подставке для сушки/охлаждения в солнечном месте вашего дома. Чтобы они стали хрустящими и сухими, требуется около 3-4 дней под прямыми солнечными лучами. Если у вас нет хорошего солнечного места, вы можете высушить их в духовке на самой низкой температуре в течение нескольких часов.

Если у вас есть дегидратор, то смело используйте его. Но сушка на солнце — самый экономичный способ сделать это, и терпение принесет свои плоды.

Храните кожуру в герметичной банке в самой прохладной части вашей кладовой. Она может лежать несколько лет, если его тщательно высушить (правда, он меняет цвет и темнеет), и говорят, что аромат может сохраняться со временем.

Как использовать кожуру от манадринов?

1. Маринады

Поместите сушеную кожуру мандарина в кухонный комбайн или мельницу для специй, чтобы превратить ее в порошок. Добавляйте ее в мясные маринады или заправки для салатов.

2. Натирание специями

Как и выше, вы можете использовать сушеную цедру мандарина в сухих приправах к мясу и овощам. Отличными приправами являются розмарин, кожура мандарина, паприка, соль и перец.

3. Добавление вкуса к приготовлению фруктов

При приготовлении фруктов для крамбла, припускании кусочков фруктов, таких как груша, ревень или айва, или при запекании яблок добавьте кусочек сушеной мандариновой цедры, чтобы придать яркий цитрусовый вкус.

4. Суп и рис

Добавьте аромат в тыквенный суп с парой кусочков кожуры мандарина, когда он готовится, или бросьте кусочек кожуры в рис, когда он готовится на пару.

5. Тушеные и медленно приготовленные блюда

Тушеные блюда и запеканки могут стать намного вкуснее от аромата сушеной кожуры мандарина. Во многих китайских блюдах, таких как говядина, тушенная в сое, традиционно используется кожура мандарина, а также анис и корица. Бараньи рульки можно тушить с помидорами, розмарином, тимьяном и мандариновой кожурой, чтобы блюдо было наполнено ярким и согревающим вкусом.

6. Растопка

Высушенная мандариновая кожура очень хорошо работает в качестве растопки. Концентрированные масла в кожуре кожуры позволяют ей очень хорошо гореть. Это добавит приятный аромат вашему огню.

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