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Куда девать гнилые яблоки в саду и можно ли их использовать как удобрение

6 ноября 2022, 05:43

Если вы не знаете, куда использовать опавшие яблоки, лучше не выбрасывайте их, а примените их для удобрения земли, чтобы вырастить вкусную малину или клубнику.

Яблоня
Опавшие яблоки под яблоней оставлять нельзя / ua.depositphotos.com

Падалица – это плоды, которые упали с дерева по какой-то причине: из-за сильного ветра, непогоде, болезни, технической зрелости. Упавшие с дерева яблоки повреждаются и плохо хранятся. Многие дачники интересуются, что делать с падалицей яблок – собрать их, переработать или все же выбросить. В любом случае, плоды нельзя оставлять под деревом, чтобы не навредить яблоне.

Что делать с опавшими яблоками в саду

Нужно помнить – оставлять падалицу под яблонями нельзя, деревья спустя пару лет могут заразиться болезнями и вредителями. К тому же, таким образом, можно расплодить мух и ос.

В первую очередь, надо отобрать яблоки, которые еще пригодны для употребления. Из них можно приготовить соки, компоты, варенье, джем. Но долго падалицу не храните – такие яблоки быстро портятся.

Как правильно утилизировать падалицу яблок

Многие спорят о том, можно ли закапывать яблоки в землю. Когда на фрукте появился грибок, плод закапывать нельзя.

Но другие гниющие яблоки закапывать можно. Надо заранее вырыть глубокую яму и туда их закопать. Слои падалицы лучше переложить травой и опавшими ветками. Поздней осенью, когда падалица уже собрана, яму следует засыпать землей.

Можно ли бросать гнилые яблоки в компостную яму

Можно добавить падалицу в компост. Люди спорят, можно ли так делать, поскольку боятся, что компост будет заражен болезнь. Однако вредители и споры грибов, которые в яблоках, погибают в результате воздействия высоких температур. Компост станет питательнее от яблок. Оптимальным вариантом будет смешать с яблоками траву и навоз. Не помешают и компостные активаторы.

Яблоки как удобрение для малины

Садоводы с немалым опытом не советуют выбрасывать гнилые яблоки. Нередко дачники, когда выращивают яблони в своем саду, находят много опавших и сгнивших плодов, которые хорошо пойдут на удобрение.

За короткое время яблоки выделяют в почву полезные элементы, улучшая ее структуры. Микроорганизмы, которые задействованы в гниении, поспособствуют более быстрому созреванию удобрения.

Если вы хотите получить удобрение для малины и клубники из яблок, подготовьте заранее деревянную или пластиковую емкость. Можно выкопать и компостную яму.

На дне должны быть солома или ветки.

Далее измельченные яблоки нужно выкладывать слоями, чередуя с землей. Периодически переворачивайте смесь и поливайте ее водой. Спустя три месяца компост будет готов.

яблоко
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Куда девать гнилые яблоки в саду и можно ли их использовать как удобрение

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