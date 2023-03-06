Кубань, Курск и Белгород захотят в Украину, а Кадыров сбежит в Дубай: Росс назвал дату распада РФ

Кроме того, 2024 год станет определяющим для вхождения Украины в Евросоюз, заявил астролог.

Влад Росс, Рамзан Кадыров / скриншот YouTube

Российская Федерация "посыплется на запчасти" в 2025 году, а некоторые области РФ могут войти в состав Украины.

В интервью Главреду астролог рассказал, что произойдет это, когда соединятся Сатурн и Нептун в знаке Овна.

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"После этого Курская, Брянская, Ростовская или любая другая область РФ уже не смогут угрожать Украине, поскольку будут мелкими дробными государствами. Первой отколется Чечня, Рамзан Кадыров уедет в Дубай и уже оттуда будет организовывать войну за независимость своей республики. В России уже создана масса армий и ЧВК, и, чем больше их будет, тем больше конфликтных ситуаций будет и тем больше будет дробление РФ. Вместо нынешней России может образоваться от 23 до 50-60 отдельных регионов", – считает Влад Росс.

Более того, астролог допускает, что некоторые области РФ изъявят желание стать частью Украины, чтобы не стать частью Китая.

"Ребята с западной Кубани, из Курской или Белгородской области вдруг вспомнят, что когда-то они были украинцами, захотят присоединиться к Украине и стать частью ЕС. 2024 год станет определяющим для вхождения Украины в Евросоюз. Часть нынешней России предпочтет быть в ЕС вместе с Украиной, а не быть частью Китая", – отметил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог назвала дату мощного обострения войны с Россией и начало новой бойни. Активные боевые действия продлятся в Украине до конца 2022 года. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, обострения и новой бойни с оккупантами стоит ждать в середине августа.

Также ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что аннексированный Россией Крым вернется в Украину уже в обозримом будущем, причем РФ отдаст его сама.

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