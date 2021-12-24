Кто создал Россию и СССР: Арестович откровенно ответил на слова Путина

Арестович высказался о России и СССР / УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россию и СССР создали украинцы.

"Клоуны, мы придумали вашу Россию и мы придумали ваш Советский Союз, и в лучшие годы Советского Союза им правили украинцы, днепропетровский клан. Вы посчитайте Героев Советского Союза, украинцев с фамилиями на "енко"", - сказал Арестович.

Он отметил, что Российскую империю придумал ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович.

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"Который вас, идиотов, Романовых и всю эту с кашей в бороде Московию убеждал, что надо провозглашать себя Россией. Потому что только тогда вы получите хоть какое-то признание в мире, затхлая Московия, сидящая в болотах", - высказался советник Зеленского.

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Арестович назвал украинцев "авторами двух империй" и заявил, что в случае надобности украинцы могут это повторить.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин заверил, что его страну создал Владимир Ленин.

Высказывание Арестовича о Донбассе

Ранее Главред писал о том, что данные из решения российского суда о присутствии на Донбассе войск РФ являются мощным прецедентом и помогут пересмотреть статус конфликта на востоке Украины.Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Если серьёзно, то решение российского суда - это мощнейший юридический прецедент, который может (и станет) основой пересмотра всего статуса вооруженного конфликта на востоке Украины", – написал Арестович.

Также он напомнил, что "украинская позиция всегда заключалась в том, что мы имеем международный военный конфликт с Российской Федерацией, российская - в том, что на востоке Украины - внутренний гражданский конфликт".

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