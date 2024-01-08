Кто может выехать из Украины в военное время: кого из мужчин выпускают за границу

После 24 февраля 2022 года свободное пересечение границы мужчинами ограничено в связи с продолжающимися мобилизационными мероприятиями. Однако существует целый список мужчин, которые могут выехать из Украины даже в условиях военного положения.
Кто из мужчин имеет право выехать из Украины
Есть перечень профессий мужчин, которым разрешен выезд из Украины даже в условиях военного положения.
Кто может выехать за рубеж:
- водители-волонтеры (при условии наличия соответствующего разрешения от местных властей или Министерства инфраструктуры);
- спортсмены, ведущие, певцы и другие шоумены, участвующие в благотворительных акциях за границей (для этого у них должно быть разрешение от Министерства культуры, или других органов).
Категории военнообязанных мужчин, имеющих право выезда за границу
- Признанные непригодными к военной службе (необходимо соответствующее официальное решение);
- Многодетные отцы;
- Отцы-одиночки;
- Мужчины с инвалидностью;
- Сопровождение больного за границу;
- Военные командировки.
Какие документы нужны для выезда за границу из Украины
В условиях военного положения для выезда граждан Украины за границу необходимо предоставить основные документы – внутренний паспорт, а также заграничный паспорт. Без них пересечение границы будет невозможно.
Для мужчин с инвалидностью необходимо предоставить на границе соответствующее удостоверение, или пенсионное удостоверение. Для выезда из Украины мужчинам из этой категории также будет необходимо предоставить решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе.
Какие условия выезда за границу для мужчин
Снятие с учета по состоянию здоровья. В этом случае выехать за рубеж могут мужчины, которые официально сняты с военного учета по состоянию здоровья.
Временно непригодные для воинской службы. Для такой категории необходимо иметь справку об инвалидности или заключении военно-врачебной комиссии, которые дают заключение о непригодности к воинской службе сроком до шести месяцев.
В случае наличия постоянного места жительства за границей (постоянно проживающие в другой стране). Для этого необходимо предоставить соответствующие отметки в паспорте.
Работники железной дороги и моряки. Очевидно, что в силу своей профессии мужчины из этой категории сталкиваются с необходимостью выезда за рубеж. Это касается железнодорожников и моряков, работающих на международных рейсах.
Смотрите видео - условия выезда за границу для мужчин:
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