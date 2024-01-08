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Кто может выехать из Украины в военное время: кого из мужчин выпускают за границу

Алексей Тесля
8 января 2024, 16:29
Можно ли сейчас мужчине выехать из Украины - кому из мужчин разрешен выезд за кордон.
мобилизация
Кто из мужчин может выехать за границу / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

После 24 февраля 2022 года свободное пересечение границы мужчинами ограничено в связи с продолжающимися мобилизационными мероприятиями. Однако существует целый список мужчин, которые могут выехать из Украины даже в условиях военного положения.

Кто из мужчин имеет право выехать из Украины

Есть перечень профессий мужчин, которым разрешен выезд из Украины даже в условиях военного положения.

Кто может выехать за рубеж:

  • водители-волонтеры (при условии наличия соответствующего разрешения от местных властей или Министерства инфраструктуры);
  • спортсмены, ведущие, певцы и другие шоумены, участвующие в благотворительных акциях за границей (для этого у них должно быть разрешение от Министерства культуры, или других органов).

Категории военнообязанных мужчин, имеющих право выезда за границу

  • Признанные непригодными к военной службе (необходимо соответствующее официальное решение);
  • Многодетные отцы;
  • Отцы-одиночки;
  • Мужчины с инвалидностью;
  • Сопровождение больного за границу;
  • Военные командировки.

Какие документы нужны для выезда за границу из Украины

В условиях военного положения для выезда граждан Украины за границу необходимо предоставить основные документы – внутренний паспорт, а также заграничный паспорт. Без них пересечение границы будет невозможно.

Для мужчин с инвалидностью необходимо предоставить на границе соответствующее удостоверение, или пенсионное удостоверение. Для выезда из Украины мужчинам из этой категории также будет необходимо предоставить решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе.

Какие условия выезда за границу для мужчин

Снятие с учета по состоянию здоровья. В этом случае выехать за рубеж могут мужчины, которые официально сняты с военного учета по состоянию здоровья.

Временно непригодные для воинской службы. Для такой категории необходимо иметь справку об инвалидности или заключении военно-врачебной комиссии, которые дают заключение о непригодности к воинской службе сроком до шести месяцев.

В случае наличия постоянного места жительства за границей (постоянно проживающие в другой стране). Для этого необходимо предоставить соответствующие отметки в паспорте.

Работники железной дороги и моряки. Очевидно, что в силу своей профессии мужчины из этой категории сталкиваются с необходимостью выезда за рубеж. Это касается железнодорожников и моряков, работающих на международных рейсах.

Смотрите видео - условия выезда за границу для мужчин:

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