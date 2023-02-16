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Кто и где имеет право вручать повестки: можно ли отказаться от вызова в военкомат

16 февраля 2023, 03:45
Где разрешено вручать повестки - юристы все разложили по полочкам.
Мобилизация
Где дают повестки в военкомат / УНИАН

В связи с военным положением из-за масштабного вторжения российских оккупантов в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Повестка на отправку в армию стала уже обыденностью.

Призыв военнообязанных в ряды Вооруженных Сил Украины на военную службу согласно законодательству предусматривает, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны по вызову (после вручения повестки) явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Кто имеет право вручать повестки

Оповещение граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), говорит юрист Одесского местного центра по предоставлению БВПП Николай Крутий.

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Вручение повесток проводится через уполномоченных на то лиц:

  • представителей органов местного самоуправления;
  • руководителей предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности;
  • представителей заведений образования;
  • должностных лиц районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как выписывают повестку в военкомат

Повестка военнообязанным выписывается заранее (в помещении ТЦК и СП) на основании распоряжений территориального центра комплектования и социальной поддержки и подписывается его руководителем.

При этом уполномоченные лица имеют право исключительно вручать заранее заполненные повестки, а не заполнять их перед вручением (с условием соблюдения всех норм закона).

Где и как могут вручать повестки

В законах нет четкой регламентации, где именно должно происходить вручение повесток, а потому вручение повестки возможно:

  • на улице;
  • блокпостах;
  • по месту проживания;
  • по месту работы и т. п.

При этом право на проведение проверки документов у военнообязанных дано уполномоченным лицам Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГМС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил, которые определены в приказе коменданта.

При этом уполномоченное лицо имеет право требовать у лица предъявления им документов (если есть обоснованное подозрение в том, что человек находится в розыске, совершил преступление и т.д.).

В то же время уполномоченные лица ТЦК и СП при остановке человека с целью проверки документов, удостоверяющих личность, должны иметь при себе соотвествующие документы (служебное удостоверение, копию приказа коменданта и т.д.).

Могут ли полицейские вручать повестки

Как уточнил адвокат Андрей Новак, вручать повестки военнообязанным где угодно — на улице, в парке, на выходе из метро или дома — полицейские не имеют никакого права.

"Вручать повестки могут исключительно представители территориальных центров комплектования, уполномоченные ими сотрудники. Причем, кроме удостоверения сотрудника Центра комплектования, должен быть еще и документ, которым эти права предусмотрены", — говорит он.

Как должна выглядеть повестка в военкомат

Повестка должна содержать несколько важных реквизитов. Отсутствие хотя бы одного из них делает документ недействительным:

  • фамилия, имя, отчество военнообязанного и место его регистрации;
  • место и время, куда прибыть военнообязанному;
  • "живая" подпись и "мокрая" печать руководителя Центра комплектования.

Как правильно получать повестку: совет юриста

"Если на улице вручают или пытаются вручить повестку, в первую очередь стоит проверить полномочия того лица, которое вручает. Когда документы проверены, то сотрудник Центра комплектования имеет право вручить повестку. Исключительно вручить, а не выписать ее на месте!", — добавил Новак.

В свою очередь адвокат Джамал Стаценко утверждает, что повестки и дальше будут вручать в общественных местах. По его словам, это будут делать до тех пор, пока мужчины не начнут сами регулярно приходить в ТЦК и уточнять необходимые данные. Однако из всех мужчин, которым вручают повестки, призывают всего 5%.

Также адвокат заявил, что закону не противоречит практика вручения повесток на блокпостах или в людных местах, например, в метро, очередях на заправках и так далее.

Наказание для уклонистов

По словам адвоката, в большинстве случае это — проверка учетных данных в первую очередь и прохождение медицинского осмотра для определения пригодности. Если человек не явится на вызов в военное время, это влечет:

  • наложение штрафа от 1700 до 3400 грн;
  • национальная полиция имеет право задерживать военнообязанных и доставлять их в территориальный центр комплектования (ст. 259 и 262 КУАП, ч. 3 ст. 38 ЗУ О воинской обязанности и военной службе);
  • ст. 336 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Есть ли возможность обжаловать повестку

Юрист говорит, что повестку оспорить нельзя. Повестка не может быть обжалована в любом суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом (с условием, что она вручена строго в соответствии с законом).

Об этом свидетельствует решение Кассационного админсуда в составе Верховного Суда (Постановление Верховного Суда от 08.09.2022 г. по делу № 300/1263/22).

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