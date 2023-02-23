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Кто должен платить на свидании и нормально ли разделить счет пополам

23 февраля 2023, 16:54
Платит мужчина, женщина или счет пополам - Главред постарался разобраться в ответах на один из главных вопросов современности.
Кто должен платить на свидании
Кто должен платить на свидании / коллаж фото pexels./com pixabay

Современный мир всё чаще и чаще удивляет изменениями в поведении людей и отношениях между ними. Если раньше было трудно представить женщину, которая оплатит счёт в ресторане за себя на первом свидании, то сейчас это становится практически нормой. Однако у многих возникает вопрос - как же все таки правильно решить этот вопрос. Во многом решить задачу помогают уже существующие общепринятые правила этикета. Приступим.

Кто должен платить на свидании - развлечения

В случае с развлечениями, которые на первом свидании могут быть абсолютно разные, но чаще всего спокойные типа кино или театра - правила этикета не диктуют четкого распределения оплаты. Потому, два человека могут обсудить этот вопрос и распределить трату. Правила этикета регулируют только то, кто отвечает за билеты - они должны быть в руках мужчины, даже если заплатила за них женщина.

Кто приглашает тот и платит - ресторан и кафе

В заведениях питания счет обычно выносят тому, кто его попросил или же просто кладут на стол. Если вам некомфортно и вы хотите за себя оплатить - скажите об этом партнеру, или обсудите этот момент заранее. Свидание и первые встречи - это очень трепетные моменты жизни, потому не стоит посвящать им много времени, а также настаивать на своем, если человек не хочет, чтобы вы платили за себя.

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Однако согласно правилу этикета, которое можно применить ко всему, что происходит на встречах двух людей, заплатить должен тот, кто на эту встречу пригласил и был ее инициатором.

Кто оплачивает на первом свидании - транспорт и такси

По окончанию свидания мужчина может вызвать женщине такси, в таком случае она не обязана за него платить, ведь инициатива принадлежит спутнику девушки. Также если девушка сама вызвала себе такси - мужчина не обязан его оплачивать, но может предложить.

Главное помнить, что в современном мире все живут по разным, комфортным для них правилам. Каждый человек имеет право выбирать такой уклад жизни, который ему откликается и этот момент необходимо обсуждать с человеком, который проявляет взаимное желание связать свою жизнь с вами.

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