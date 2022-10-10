Кто бережет береженого: 8 признаков, что ваш ангел-хранитель рядом

Как понять что рядом с тобой ангел / ua.depositphotos.com, pixabay.com

Ангел-хранитель – это небесный защитник, который есть у каждого человека. Считается, что он всегда находится за спиной, у правого плеча.

В минуты отчаяния мы часто теряем веру в то, что нас охраняет ангел. В такие моменты небесный защитник может послать сигнал о том, что он не покинул свой пост.

Главред расскажет, как понять, что вас посещает ангел-хранитель.

1. Появление перьев, особенно светлых оттенков, там, где птиц и в помине не было и быть не могло, может быть признаком того, что ваш ангел-хранитель напоминает вам о своем присутствии. Особой удачей считается найти перышко белого цвета в личных вещах.

Как распознать присутствие ангела-хранителя / pixabay.com

2. Если вы долго размышляли над проблемой, и найденное вами решение вызывает у вас сомнение, встреченная на пути радуга – это сигнал для вас о том, что ваш небесный защитник слышит вас, и одобряет то, что вы собрались сделать.

3. Обычай оставлять монетки в местах, куда вы хотите вернуться, приводит к еще одному признаку того, что ангел-хранитель наблюдает за вами: случайные деньги, которые вы находите на улице – это намек вашего защитника на то, что вас ожидают приятные денежные заботы. Особое внимание также стоит уделить цифрам на банкноте или монете, ведь они также могут иметь особое значение.

Как понять что рядом с тобой ангел / pixabay.com

4. С момента появления человека на земле, он поднимает голову к небу в поиске ответов на свои вопросы. Облака считаются своеобразными почтальонами от наших ангелов-хранителей – они обретают различные формы, в очертаниях которых можно найти ответ на свои вопросы. Облако в форме сердца – небольшое признание от вашего защитника в любви к вам.

5. Практически с каждым случалось чувствовать тонкие, приятные запахи, которые возникали внезапно, и так же внезапно исчезали. Это не обонятельные галлюцинации, а признак того, что ваш ангел рядом. То же касается и запахов, которые у вас ассоциируются с дорогими сердцу людьми, и способных вызвать приятные воспоминания. Например, аромат духов ушедших родственников.

Как понять что тебя посетил ангел-хранитель / pixabay.com

6. Знаки видят те, кто их ищет – это истинная правда. Но случаются и такие моменты, когда вселенная и ваш ангел-хранитель, как ее верный исполнитель, буквально засыпает вас такими символами, которые не оставляют сомнений: вы движетесь, куда нужно. Тут уж ваш защитник использует весь арсенал – слова внезапно зазвучавшей песни, которые подходят под вашу жизненную ситуацию, ответы на волнующие вопросы на кричащих рекламных щитах, слово "да" на проезжающем мимо автобусе… Сосредоточьтесь, к вам обращается ваш небесный защитник. Услышьте его.

7. Человек без лица, или с лицом, которое вы не можете запомнить, во повторяющемся сне – ваш ангел-хранитель. Он пришел к вам, пока вы спали, чтобы показать, на какую проблему в вашей жизни стоит обратить внимание сейчас. Прислушайтесь к этому ночному гостю, он пришел к вам, потому что вы нуждаетесь в его помощи.

Признаки, что ангел-хранитель рядом / pixabay.com

8. Ангел-хранитель привлекает к себе внимание и с помощью необычных, повторяющихся чисел – "чисел ангела". Если на часах вы случайно заметили время, вроде 12:12, смело загадывайте желание – ваш добрый защитник рядом, и готов помочь.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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