Кто бережет береженого: 8 признаков, что ваш ангел-хранитель рядом

Порой понимания, что ты не один, уже достаточно, чтобы не пасть духом. Небесный защитник всегда поблизости, но как понять, что сейчас он здесь?
Ангел-хранитель – это небесный защитник, который есть у каждого человека. Считается, что он всегда находится за спиной, у правого плеча.
В минуты отчаяния мы часто теряем веру в то, что нас охраняет ангел. В такие моменты небесный защитник может послать сигнал о том, что он не покинул свой пост.
Главред расскажет, как понять, что вас посещает ангел-хранитель.
1. Появление перьев, особенно светлых оттенков, там, где птиц и в помине не было и быть не могло, может быть признаком того, что ваш ангел-хранитель напоминает вам о своем присутствии. Особой удачей считается найти перышко белого цвета в личных вещах.
2. Если вы долго размышляли над проблемой, и найденное вами решение вызывает у вас сомнение, встреченная на пути радуга – это сигнал для вас о том, что ваш небесный защитник слышит вас, и одобряет то, что вы собрались сделать.
3. Обычай оставлять монетки в местах, куда вы хотите вернуться, приводит к еще одному признаку того, что ангел-хранитель наблюдает за вами: случайные деньги, которые вы находите на улице – это намек вашего защитника на то, что вас ожидают приятные денежные заботы. Особое внимание также стоит уделить цифрам на банкноте или монете, ведь они также могут иметь особое значение.
4. С момента появления человека на земле, он поднимает голову к небу в поиске ответов на свои вопросы. Облака считаются своеобразными почтальонами от наших ангелов-хранителей – они обретают различные формы, в очертаниях которых можно найти ответ на свои вопросы. Облако в форме сердца – небольшое признание от вашего защитника в любви к вам.
5. Практически с каждым случалось чувствовать тонкие, приятные запахи, которые возникали внезапно, и так же внезапно исчезали. Это не обонятельные галлюцинации, а признак того, что ваш ангел рядом. То же касается и запахов, которые у вас ассоциируются с дорогими сердцу людьми, и способных вызвать приятные воспоминания. Например, аромат духов ушедших родственников.
6. Знаки видят те, кто их ищет – это истинная правда. Но случаются и такие моменты, когда вселенная и ваш ангел-хранитель, как ее верный исполнитель, буквально засыпает вас такими символами, которые не оставляют сомнений: вы движетесь, куда нужно. Тут уж ваш защитник использует весь арсенал – слова внезапно зазвучавшей песни, которые подходят под вашу жизненную ситуацию, ответы на волнующие вопросы на кричащих рекламных щитах, слово "да" на проезжающем мимо автобусе… Сосредоточьтесь, к вам обращается ваш небесный защитник. Услышьте его.
7. Человек без лица, или с лицом, которое вы не можете запомнить, во повторяющемся сне – ваш ангел-хранитель. Он пришел к вам, пока вы спали, чтобы показать, на какую проблему в вашей жизни стоит обратить внимание сейчас. Прислушайтесь к этому ночному гостю, он пришел к вам, потому что вы нуждаетесь в его помощи.
8. Ангел-хранитель привлекает к себе внимание и с помощью необычных, повторяющихся чисел – "чисел ангела". Если на часах вы случайно заметили время, вроде 12:12, смело загадывайте желание – ваш добрый защитник рядом, и готов помочь.
Что стоит учитывать читателю
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