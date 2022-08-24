УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Крымский мост скоро уничтожат: таролог сказала, когда полуостров вернется в состав Украины

24 августа 2022, 08:34

Мост может быть уничтожен либо 24 августа, либо в ближайшие дни.

Карты таро, Крым
Таролог сказала, когда полуостров вернется в состав Украины/ pixabay.com УНИАН

Украинские военные могут уничтожить Крымский мост уже в ближайшее время. Это может произойти либо в День Независимости Украины 24 августа, либо в ближайшие дни.

Такой прогноз дала таролог Людмила Хомутовська на YouTube-канале "Мой мир". По ее словам, это произойдет, если оккупанты перейдут "красные линии".

"Это произойдет, если россияне перейдут "красные линии". Не удивлюсь, что если это произойдет 24 августа", – сказала таролог.

Также она отметила, что взрывы в Крыму могут свидетельствовать о том, что началась деокупация украинского полуострова. По ее словам, Крым может вернуться в состав Украины после войны.

Согласно прогнозу таролога, российские захватчики больше не смогут наступать на Украину. Им не удастся захватить новые территории.

Ранее астролог Ольга Медвецкая назвала самые опасные для Украины даты в ближайшие пол года. Она подчеркнула, что в такие даты украинцам стоит быть очень осторожными. Существует угроза, что могут произойти крупные катастрофы как природного, так и техногенного или военного характера.

Также ранее астролог Наталья Власенко указала дату, когда может умереть российский диктатор Владимир Путин. Это может произойти уже к концу августа, хотя натальная карта Путина показывает, что возможно он уже мертв.

Читайте также:

война в Украине астролог астрологи вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:34

Крымский мост скоро уничтожат: таролог сказала, когда полуостров вернется в состав Украины

08:28

Подарок ко Дню Независимости: в США показали, как загружают новую партию боеприпасов для УкраиныВидео

08:25

Победа у нас в кармане?мнение

08:15

Полгода войны в Украине и позора России: когда наступит мир и чьим останется КрымВидео

07:53

Война будет долгой и жестокой, РФ может снова атаковать Киев – Минобороны Испании

Реклама
07:45

Ранение не остановило: оккупант, который подвозил ракеты на фронт, со второй попытки погиб в Украине

07:10

Одежда всегда будет приятно пахнуть: 5 простых способов улучшить запах в шкафу

07:05

ВСУ разгромили склад боеприпасов и "проредили ряды" оккупантов на Херсонщине

06:30

Нет "усталости от войны": Столтенберг заявил, что НАТО может годами поддерживать УкраинуВидео

06:00

По итогам войны в Украину вернется не только Крым, но и Таганрог с Краснодарским краем – Касьянов

05:32

Ближайшие дни проявят победителя: астролог рассказал, когда и чем закончится война в Украине

05:30

Самые лучшие подарки: что дарить каждому знаку зодиака

05:00

Армия и народ Украины настроены вернуть Крым, Донбасс и другие захваченные РФ территории – экспертВидео

04:40

Пентагон готовит ВСУ к ближнему бою с россиянами - WP

03:40

В Украину идут сплошные дожди и холодрыга: синоптики дали опасный прогноз на осеньВидео

03:23

"Трансвестит у портрета царя": в сети хохочут над вульгарной Волочковой

03:20

Самая вкусная шарлотка из 3 ингредиентов на скорую руку: простой рецепт и секрет приготовленияВидео

02:50

"Путин всех достал": никто не выиграет от войны, поэтому стартует фаза "все против всех" – экспертВидео

02:13

Как поставить сильную защиту для воина на фронте - Макс Гордеев раскрыл главный секретВидео

01:42

"Это будет удар безумия": решится ли Путин применить ядерное оружие - оценка экспертаВидео

Реклама
00:51

Приметы на 24 августа: какие 5 вещей категорически нельзя делать, чтобы беда в дом не пришлаВидео

00:03

Цифровая голограмма Тины Кароль спела гимнВидео

23 августа, вторник
23:55

Синдром усталости: худший сценарий войны уже позади - РезниковВидео

23:54

Лиза Ющенко свозила детей на Северный полюс

23:35

Нас больше, не молчите: Машкова обратилась ко всем дочерям

23:23

После провала "блицкрига" Путин отодвинул от себя Шойгу: с кем теперь советуется диктаторВидео

23:17

Тодоренко поделилась интимным подробностями интимной жизни

23:11

55-летняя Николь Кидман снялась для глянца в пугающем образе рыжего Терминатора

23:00

В Минобороны Украины резко высмеяли "самозагорание" боеприпасов в РоссииВидео

22:57

"Welcome to hell": запрещенная в России певица прошлась по смерти пропагандистки Дугиной

22:50

Госдума РФ готовит специальное заявление по Украине: эксперт рассказал, о чем может идти речьВидео

22:37

Армия Украины идет на взлет, а у войск РФ хватило сил только на 3 месяца – ЖдановВидео

22:36

Готовимся к зиме сейчас: какие продукты резко подорожают осеньюВидео

22:16

Вражеские войска беспощадно обстреливают Харьков в День городаВидео

22:06

Завтра возможны отвратительные провокации и жестокие удары: Зеленский предупредил всехВидео

21:54

"Галкин не смог приехать": росСМИ заживо "похоронили" Аллу Пугачеву

21:43

Налетит похолодание и шторм: синоптики предупредили о мощной непогодеВидео

21:30

Харьков не будет городом разрушенных районов и не подчинится русской нечисти - ЗеленскийВидео

21:19

Зеленский отреагировал на слухи об отставке ЗалужногоВидео

21:08

Украина готова к демилитаризации Крыма и призывает войска РФ уйти с захваченных территорий – ШмыгальВидео

Реклама
21:06

В комнате сына принца Гарри и Меган Маркл произошел пожар: мятежная герцогиня раскрыла подробности

20:58

Цветущий сад: Шмыгаль представил концепцию по восстановлению Крыма после деоккупацииВидео

20:48

Петиция в поддержку Корбана: власть Днепра заставляет бюджетников ставить подписи – политолог

20:47

"Она нас не интересует": Зеленский прокомментировал убийство ДугинойВидео

20:25

Подарок ко Дню Независимости: США выделят Украине рекордный пакет помощи - APВидео

20:11

Дашку, со всей очевидностью, вообще никто не взрывалмнение

20:10

Приметы на 25 августа: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

20:00

"Ее боялись, потому что она дива": в Сніданку з 1+1 рассказали про последнюю роль Русланы ПисанкиВидео

19:55

Украина не будет стабилизировать ситуацию, чтобы успокоить РФ - ЗеленскийВидео

19:55

Цена войны для РФ будет исторической: Зеленский рассказал, почему началась война и как ее завершитьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять