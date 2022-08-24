Крымский мост скоро уничтожат: таролог сказала, когда полуостров вернется в состав Украины

Таролог сказала, когда полуостров вернется в состав Украины/ pixabay.com УНИАН

Украинские военные могут уничтожить Крымский мост уже в ближайшее время. Это может произойти либо в День Независимости Украины 24 августа, либо в ближайшие дни.

Такой прогноз дала таролог Людмила Хомутовська на YouTube-канале "Мой мир". По ее словам, это произойдет, если оккупанты перейдут "красные линии".

"Это произойдет, если россияне перейдут "красные линии". Не удивлюсь, что если это произойдет 24 августа", – сказала таролог.

Также она отметила, что взрывы в Крыму могут свидетельствовать о том, что началась деокупация украинского полуострова. По ее словам, Крым может вернуться в состав Украины после войны.

Согласно прогнозу таролога, российские захватчики больше не смогут наступать на Украину. Им не удастся захватить новые территории.

Ранее астролог Ольга Медвецкая назвала самые опасные для Украины даты в ближайшие пол года. Она подчеркнула, что в такие даты украинцам стоит быть очень осторожными. Существует угроза, что могут произойти крупные катастрофы как природного, так и техногенного или военного характера.

Также ранее астролог Наталья Власенко указала дату, когда может умереть российский диктатор Владимир Путин. Это может произойти уже к концу августа, хотя натальная карта Путина показывает, что возможно он уже мертв.

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