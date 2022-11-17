Кружится голова: 8 объективных причин и 4 повода для волнения

Почему кружится голова / pixabay.com

Когда голова кружится не только от счастья и успеха, это может привести к неприятным последствиям. Как распознать "опасные" и "безопасные" головокружения?

Головокружение, или по-научному вертиго, происходит из-за того, что нарушается связь между мозгом и вестибулярным аппаратом, т.н. внутренним ухом. Тогда мозг начинает терять ориентацию в пространстве и в панике начинает искать способ вернуть себе опору. Все это приводит к тем самым ощущениям, будто вы катаетесь на детской карусели или земля уходит из-под ног, хотя вы неподвижны.

Когда причин для паники нет

Время от времени голова начинает кружиться у каждого. Хорошо, если это неприятное ощущение не имеет регулярный характер и быстро прекращается.

Не стоит также нервничать, если для продолжительного вертиго есть объективные причины:

алкогольная интоксикация (похмелье)

побочные эффекты некоторых препаратов

перегрев

обезвоживание

укачивание в транспорте

низкий уровень железа (анемия) или сахара (гипогликемия) в крови

голод

чрезмерные физические нагрузки.

Головокружения, которые наступают в следствие приведенных выше причин, как правило, кратковременные, и устраняются симптоматически: достаточное количество еды и воды, снижение нагрузок, смена лекарств после консультации с врачом и действительно один бокал за ужином, который не превращается в безудержные гуляния до рассвета.

Головокружение: основные причины / pixabay.com

А вот теперь стоит задуматься

Плохой признак, когда вертиго регулярное и длительное. Клиника Мейо, один из крупнейших некоммерческих медицинских исследовательских центров в мире, приводит такие признаки "опасного" головокружения:

1. Частое и продолжительное вертиго может быть симптомом инфекции, которая поражает внутреннее ухо, лабиринтита или неврита. Начало заболеваний протекает практически бессимптомно, однако они могут привести к серьезным поражениям ЦНС.

2. Головокружение вместе с нарушениями речи, слабостью мышечного тонуса и онемением конечностей – все эти симптомы могут означать, что инсульт если не случился, то уже где-то кружит рядом, как акула-людоед.

Если все это кажется вам знакомым или вы видите нечто подобное у кого-то поблизости, проведите следующий тест: попросите человека широко улыбнуться (улыбка будет перекошенной, если случился инсульт), затем – закрыть глаза и поднять руки (человек не сможет сделать это, держа конечности на одном уровне), после этого произнесите предложение из нескольких частей и попросите повторить (при инсульте человек не сможет запомнить предложение полностью и/или четкость его речи будет искажена). Провал в любом из этих заданий, вкупе с головокружением, может быть признаком инсульта. Немедленно вызывайте врачей, время на исходе.

Головокружение при подъеме - симптом или случайность / pixabay.com

3. Голова кружится всегда, когда вы встаете. Как и в случае с обезвоживанием или голодом, время от времени такое случается с каждым. Но если вертиго происходит буквально каждый ваш подъем, и вы точно уверены, что еда и вода поступают в ваш организм в достаточном количестве, то вам стоит обратиться к врачу. Головокружение при подъеме может быть симптомом нарушений в сердечно-сосудистой или центральной нервной системах.

4. Продолжительное головокружение после сильного удара головой – самый распространенный симптом сотрясения мозга. Посетите врача, чтобы исключить повреждение или отек тканей головного мозга.

Когда встаю, кружится голова - опасный симптом / pixabay.com

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