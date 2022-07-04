Крупная покупка, переезд или новая работа: 3 знака ждут перемены в июле

Гороскоп на июль 2022 / depositphotos.com/

Трем представителям зодиакального круга средина лета принесет кардинальные перемены. Они могут коснуться любой сферы жизни.

О том, кому из знаков зодиака улыбнется удача в экваторе лета, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Астрологи назвали три знака, которые в июле смогут получить важные новости, которые изменят их жизнь к лучшему. Они смогут воплотить свои давние мечты.

Дева

В начале июля Девы получат важные новости, которые запустят цепочку изменений в их жизни. Вы можете решиться на переезд в другой город или страну. Не исключено, что вы найдете новую работу с лучшими условиями труда и заработной платой. Ваши профессиональные качества отметит начальство. Новая должность, повышение дохода и авторитет в глазах коллег – все это может ожидать представителей знака в июле. Новые знакомства будут не только интересными, но и полезными. Эти люди помогут открыть новые источники дохода.

Весы

В фокусе внимания Весов в средине лета будут вопросы карьеры. Вы сможете продемонстрировать деловую хватку и завоевать уважение коллег. Вместе с новой должностью придет и увеличение дохода. Не исключена солидная премия, которая позволит совершить долгожданную крупную покупку. Повезет Весам и в личной жизни. Свободные могут встретить того самого человека. Ваша вторая половинка может преподнести неожиданный сюрприз и организовать небольшую поездку, которая запомнится надолго.

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Стрелец

В начале месяца Стрельцам предстоит столкнуться с важным выбором. Он может касаться как профессиональной деятельности, так и личных отношений. Не стоит принимать поспешных решений, так как от вашего выбора будет зависеть ближайшее будущее. Вас ждут большие перемены, но порадовать они смогут, если вы не ошибетесь с выбором. Не исключены приятные подарки от родных или денежные премии.

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