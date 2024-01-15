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Крупная цель: что случилось с самолетом А-50, который уничтожили ВСУ, и сколько "тарелок" еще осталось

Лидия Неплях
15 января 2024, 14:48обновлено 15 января, 15:56
Украинцы радуются успешной спецоперации ВСУ уже второй день.
Крупная цель: что случилось с самолетом А-50, который уничтожили ВСУ, и сколько 'тарелок' еще осталось
Что за самолет с тарелкой наверху / Коллаж Главред, фото Википедия, Фейсбук

ВСУ 14 января в акватории Азовского моря сбили два российских самолета. Речь идет о самолетах А-50 и Ил-22. Уже сегодня, 15 января, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил проведение спецоперации и поблагодарил ВСУ.

Это событие поистине стало очень значимым за последнее время, и о нем заговорила вся Украина. Почему ликвидация авиации так важна и сколько еще таких самолетов на вооружении России, читайте на Главреде.

Что такое самолёт А-50

А-50 - уникальный самолет для дальней радиолокационной разведки и управления, разработанный на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Этот самолет, предназначенный для замены устаревшего Ту-126, совершил свой первый полет в декабре 1978 года. Для увеличения боевых возможностей самолет оснащен радиотехническим комплексом "Шмель", включая трехкоординатный РЛС, систему активного запроса-ответа и цифровой вычислительный комплекс, так званая тарелка.

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Самолет способен обнаруживать различные цели на значительных расстояниях, включая воздушные, наземные и надводные объекты. Он может разведывать факелы баллистических ракет на расстоянии до 800 километров и сопровождать самолеты и крылатые ракеты на расстояниях до 700 километров.

Обычно на борту самолета с работающим комплексом находятся 10-11 операторов: командир, старший навигатор наведения, два навигатора наведения, старший оператор сопровождения, два оператора сопровождения, а также бортинженеры РТК, РЛС и средств связи. Вместе с ними на борту находятся 5 членов летного экипажа. А-50 может предоставлять внешнее указание целей и выступать в роли воздушного командного пункта.

Сколько самолётов А-50 в России

Согласно информации из общедоступных источников, общее количество самолетов А-50 в арсенале Российской Федерации составляло три единицы, а самолетов А-50У - шесть.

Стоимость каждого из этих самолетов оценивается в $330 млн. После каждого взлета российских МиГ-31 в украинском небе срабатывает сигнал воздушной тревоги, поскольку данный самолет является носителем ракет.

Где сбили А-50

Удар по А-50 произошел непосредственно после того, как он взял на себя дежурство в районе Кирилловки Запорожской области около 21:10-21:15 14 января. Сразу после этого он исчез с радаров, а экипаж перестал отвечать на запросы тактической авиации. По утверждению, вскоре после этого пилот российского самолета Су-30 наблюдал падение горящего воздушного судна.

Что касается самолета Ил-22, он находился на дежурстве в районе Стрелкового Херсонской области. Его подбили, когда он летел вдоль побережья Азовского моря около 21:00. После удара самолет планировал и успешно приземлился в российском городе Анапа.

В сети появилась запись разговора члена экипажа подбитого Ил-22 с диспетчером. Пилот запрашивает посадку в Анапе и просит вызвать "скорую" и пожарную машину немедленно.

Что предшествовало событию

Напомним, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук косвенно подтвердил уничтожение российских самолетов над Азовским морем 14 января.

Утром в понедельник он опубликовал в Telegram траурный пост, посвященный ракетному удару россиян по многоэтажке в Днепре, который произошел 14 января 2023 года.

"Это вам за Днепр! Горите в аду, нелюди! P.S. Пока без деталей", - написал командующий ВС ВСУ.

К слову, российский самолет А-50 - не первая подобная авиация, уничтоженная за последнее время. Так, 26 февраля 2023 года белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что подорвали российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в Мащулищах.

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