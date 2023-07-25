"Крота" можно не покупать: как прочистить канализацию подручными средствами

Мы расскажем, как прочистить канализацию без использования вредных химикатов.

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Как прочистить канализацию подручными средствами / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У всех рано или поздно забиваются стоки. Это просто природа жизни — будь то слишком много грязи в раковине в ванной, прядь волос в сливе душа или частицы пищи в кухонной раковине.

Есть много способов прочистить канализацию без использования вредных химикатов. Мы расскажем о некоторых их них.

Как прочистить раковину: поможет пищевая сода, уксус и вода.

Для небольших засоров кухонной раковины попробуйте трюк с пищевой содой и уксусом, который на протяжении веков очищал стоки. Просто смешайте полстакана пищевой соды и полстакана уксуса. Вылейте это в засорившуюся сливную трубу, а затем сразу же залейте до четырех чашек кипятка. Смесь расщепит жир, вызывающий засор, а затем вода вымоет остатки пищи.

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Как прочистить душевую кабину: спасет соль и вода

Душевые стоки обычно забиваются волосами или грязью, о которых может позаботиться всего полстакана соли и кипяток. Песчаная текстура соли действует как грубый инструмент, чтобы соскоблить любые неприятные вещества, попавшие в слив раковины.

Как прочистить трубу канализации: средство для мытья посуды

Жесткое, но мягкое средство для мытья посуды хорошо очищает слив любого типа. Вылейте примерно полстакана в засорившуюся сливную трубу и оставьте на полчаса. Затем залейте его половиной кастрюли кипятка. Затем спустите воду , чтобы проверить, течет ли вода.

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