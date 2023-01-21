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Кроличья лапка на удачу: ТОП-3 знака Зодиака, которым точно повезет в 2023 году

21 января 2023, 10:00
Успех свалится им на голову, нужно лишь знать, как и где его лучше всего применить в этом году.
Знаки Зодиака, которым повезет в 2023 году
Знаки Зодиака, которым повезет в 2023 году / pixabay.com, ua.depositphotos.com

Порой каждому кажется, что где-то трава зеленее, еда – вкуснее, чувства – чище, а работа – интересней. Когда жизнь встает на паузу, не хватает какого-то знака свыше, который точно покажет – пора двигаться, и как можно быстрее.

Астрологи утверждают, что на такой шаг могут решиться знаки Зодиака, которым повезет в 2023 году. Счастливчики поймают свою птицу счастья за хвост, и буду крепко ее держать, пока Черный Кролик будет править балом.

Главред расскажет, какие знаки Зодиака в 2023 году ждет удача, и на что везунчикам следует обратить внимание в первую очередь.

Любовная лихорадка

Черная полоса в романтических отношениях закончена – в 2023 году Тельцов ожидает неслыханная удача на любовном фронте. Одинокие представители этого знака Зодиака встретят человека, который будет соответствовать их идеалу по всем параметрам. С ними у Тельцов будет любовь, как в лучших романтических комедиях. И с непременным хэппи-эндом. Те, кто в отношениях состоит уже достаточно долго, наконец найдут в себе силы и вдохновение для решительных действий – будь то законный брак или появление потомства. К слову, успех Тельцов в любви в 2023 году будет иметь благотворное влияние на все сферы их жизни – когда на душе весна, достигать новых высот станет гораздо легче.

Пара, любовь
Самые удачливые знаки Зодиака в 2023 / pixabay.com

Приз за первое место

2023 год преподнесет Девам несколько ценных уроков о том, как важно заботиться в первую очередь о себе. Немного здорового эгоизма, наравне с фирменной удачей от Черного Кролика, позволит представителям этого знака Зодиака наконец взяться за решение собственных проблем без угрызений совести. Поэтому астрологи советуют Девам в Новом году побольше мечтать – бессовестно и безрассудно, ведь эти мечты имеют все шансы сбыться. Главное – хорошенько подготовиться ко всем тем положительным переменам, которые будут происходить с ними в 2023 году, чтобы Дев не сбило с ног такой мощной волной удачи.

Счастье, женщина
Знаки Зодиака, которым в 2023 году будет сопутствовать удача / pixabay.com

Сквозь тернии

Сперва Весам будет казаться, что Черный Кролик решил испытать их на прочность – проблемы, которые представители этого знака Зодиака откладывали в долгий ящик, будут их буквально преследовать. Так что Весам не останется ничего другого, как взять себя в руки, и наконец решить все раз и навсегда. И это им удастся блестяще. Эмоциональный подъем от такого успеха подарит Весам силы для профессионального развития. Начальство оценит их амбиции и свежие идеи, а те, кто мечтает о собственном деле, неожиданно получат возможность эту мечту реализовать. Главное – продолжать барахтаться, ведь удача Весов в 2023 году может ускользнуть, как только они расслабятся.

Работа, деловая женщина
Счастливчики 2023 года по знаку Зодиака / pixabay.com

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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