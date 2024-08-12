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Кресло Путина зашатается: потери РФ под Курском могут создать кризис в Кремле

Даяна Швец
12 августа 2024, 15:46
206
Из-за потерь среди призывников в России может возникнуть политический кризис.
Ситуация на Курщине пошатнула положение Кремля
Ситуация на Курщине пошатнула положение Кремля / Коллаж Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Поскольку Россия сильно зависит от срочников, которые охраняют границу с Украиной, украинская операция на территории Курской области создает серьезные проблемы для Кремля.

На этот момент указал американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Как известно, для уменьшения масштабов украинского вторжения и предотвращения внутренней дестабилизации, был объявлен режим КТО в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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В то же время российский диктатор не на шутку недоволен действиями военного командования на Курщине. Об этом может свидетельствовать назначение Александра Бортникова, главы ФСБ, руководителем КТО.

Вполне вероятно, что вскоре может произойти дезорганизация российского ответа на украинскую операцию. Проблема для российского руководства кроется в том, что Министерство обороны России опирается только на комбинацию срочников, частей Северной группировки войск и подразделений с менее важных участков фронта в Украине.

К улучшению защиты российских сил от атак ВСУ привело прибытие дополнительных отрядов и опытных военных с фронта. Однако, несмотря на все попытки оккупантов, украинские войска все еще удерживают свои позиции в Курской области с небольшим продвижением.

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К слову, военную технику ВСУ заметили в еще одном районе Курской области. Украинские войска заметили в 22 км к юго-востоку от города Суджа, вблизи села Гирьи.

Спутниковые кадры свидетельствуют о том, что российский "газовый вентиль" в Судже почти разбит. Часть повреждений на станции появилась между 9 и 10 августа, а часть - между 10 и 11 августа.

Издание Bild еще раз подчеркивает, что Путин шокирован атакой на Курск, РФ не может остановить наступление тысяч военных.

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