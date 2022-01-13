Крещение-2022: где в Киеве можно будет окунуться в прорубь - адреса локаций

Крещение, омовение, прорубь / @Orthodox.in.Ukraine

Уже в следующую среду, 19 января, в Украине будут отмечать праздник Крещения Господня (Йордан). В этот день традиционно проходят праздничные богослужения и освящение воды, а одними из самых популярных обрядов являются крещенские купания, когда люди окунаются в прорубь с ледяной водой.

Для проведения крещенских купаний коммунальное предприятие "Плесо" обустроило в Киеве 15 локаций, на которых можно будет безопасно окунуться в проруби.

Список локаций, где на Крещение можно будет окунуться в прорубь

"Детская" на Венецианском острове в Днепровском районе. Эта локация станет основной для крещенских купаний в Киеве. В частности, здесь обустроили мобильные биотуалеты и кабинки для переодевания;

"Венеция" на острове Долобецкий в Днепровском районе;

"Наталка" в заливе Наталка по улице Приречной в Оболонском районе;

"Наталка 2" на территории парка;

"Галерная" по улице Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе;

"Предмостная Слободка" на Венецианском острове в Днепровском районе;

"Тельбин" по улицы Тычины в Днепровском районе;

"Радуга" на озере Радуга по улице Радужной в Днепровском районе;

"Троещина" по улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе;

"Пуща-Водица" на реке Горенка, пруд № 8 в Оболонском районе;

"Вербное" на озере Вербное по улице Приозерной в Оболонском районе;

"Центральная" на Трухановом острове в Днепровском районе;

На озере Иорданское в Оболонском районе;

"Веселка" по улице Никольско-Слободская, 7 в Днепровском районе;

"Черторый" на острове Муромец в Деснянском районе.

Ранее Главред писал о том, что Крещение Господне – православный праздник, почитаемый христианами, который призван напомнить об обряде крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан.

После обряда крещения на тридцатилетнего Иисуса снизошел святой Дух в виде голубя и свидетелем этому был Иоанн Креститель.

Православный календарь на январь 2022 напомнит, какие церковные праздники и памятные даты ждут украинцев в средине зимы.

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