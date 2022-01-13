УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Крещение-2022: где в Киеве можно будет окунуться в прорубь - адреса локаций

13 января 2022, 18:49

Для проведения крещенских купаний коммунальное предприятие Плесо обустроило в Киеве 15 локаций, на которых можно будет безопасно окунуться в проруби.

Крещение, омовение, прорубь
Крещение, омовение, прорубь / @Orthodox.in.Ukraine

Уже в следующую среду, 19 января, в Украине будут отмечать праздник Крещения Господня (Йордан). В этот день традиционно проходят праздничные богослужения и освящение воды, а одними из самых популярных обрядов являются крещенские купания, когда люди окунаются в прорубь с ледяной водой.

Для проведения крещенских купаний коммунальное предприятие "Плесо" обустроило в Киеве 15 локаций, на которых можно будет безопасно окунуться в проруби.

Список локаций, где на Крещение можно будет окунуться в прорубь

  • "Детская" на Венецианском острове в Днепровском районе. Эта локация станет основной для крещенских купаний в Киеве. В частности, здесь обустроили мобильные биотуалеты и кабинки для переодевания;
  • "Венеция" на острове Долобецкий в Днепровском районе;
  • "Наталка" в заливе Наталка по улице Приречной в Оболонском районе;
  • "Наталка 2" на территории парка;
  • "Галерная" по улице Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе;
  • "Предмостная Слободка" на Венецианском острове в Днепровском районе;
  • "Тельбин" по улицы Тычины в Днепровском районе;
  • "Радуга" на озере Радуга по улице Радужной в Днепровском районе;
  • "Троещина" по улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе;
  • "Пуща-Водица" на реке Горенка, пруд № 8 в Оболонском районе;
  • "Вербное" на озере Вербное по улице Приозерной в Оболонском районе;
  • "Центральная" на Трухановом острове в Днепровском районе;
  • На озере Иорданское в Оболонском районе;
  • "Веселка" по улице Никольско-Слободская, 7 в Днепровском районе;
  • "Черторый" на острове Муромец в Деснянском районе.

Ранее Главред писал о том, что Крещение Господне – православный праздник, почитаемый христианами, который призван напомнить об обряде крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан.

После обряда крещения на тридцатилетнего Иисуса снизошел святой Дух в виде голубя и свидетелем этому был Иоанн Креститель.

Православный календарь на январь 2022 напомнит, какие церковные праздники и памятные даты ждут украинцев в средине зимы.

Читайте также:

viber
новости Киева праздник крещение крещенская вода прорубь Крещение Господне Крещение 2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 13 января: что нельзя делать в день Мелании и Старый Новый год и как не попасть в бедуПриметы на 13 января: что нельзя делать в день Мелании и Старый Новый год и как не попасть в беду В моду на зиму 2022 вошли немного странные, но очень теплые женские шапки, которые взволнуют всехВ моду на зиму 2022 вошли немного странные, но очень теплые женские шапки, которые взволнуют всех Диетолог назвала три продукта, в которых "прячется" больше всего сахараДиетолог назвала три продукта, в которых "прячется" больше всего сахара Виктория Смеюха показала пышные ягодицы в смелом прозрачном облаченииВиктория Смеюха показала пышные ягодицы в смелом прозрачном облачении Тоня Матвиенко показала редкие снимки с 23-летней дочерью от первого бракаТоня Матвиенко показала редкие снимки с 23-летней дочерью от первого брака
19:06

Защитил женщину и погиб после избиения: в Кременчуге поступок мужчины завершился трагедией

19:01

Блеф Путина или повтор 1943 года: почему Россия отложила наступление на Украину до веснымнение

18:52

Лариса Долина в цыганском наряде с открытым животом удивила фанатов малоизвестным фактом о себе

18:49

Крещение-2022: где в Киеве можно будет окунуться в прорубь - адреса локаций

18:43

"Новая волна коронавируса будет самой опасной": врач рассказал об особенности Омикрона в Украине

Реклама
18:27

ЕС продлил санкции против России из-за агрессии в отношении Украины

18:23

"Со старым Новым годом!" - открытки и прикольные поздравления к празднику

18:12

Апокалипсис производства - крах потребительского рынка актуально

18:01

Катя Осадчая и Юрий Горбунов планируют завести дочь - шоумен подтвердил слухи

17:54

В Украине начали вести учет антибиотиков: что изменится для украинцевВидео

17:51

Впервые за последние 10 лет: украинский спутник "СИЧ-2-30" запустили в космос на ракете Илона МаскаВидео

17:34

Украина и Запад запустили план по борьбе с Россией: в МИД призвали Москву освободить Крым и ДонбассВидео

17:22

Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу

17:04

"Небогатых - защитим": в Офисе президента спрогнозировали подорожание продуктов до конца года

16:57

"Большая стройка" открыла движение по бетонному обходу Решетиловки на трассе Н-31

16:55

На обед - 7 литров борща: супруги на Львовщине воспитывают 16 детей

16:37

Полки падают на головы: украинцы показали "новый сервис" от УкрзализныциВидео

16:37

Какие продукты лучше всего есть от простуды и вирусов - комментарий терапевта

16:31

Александр Щуцкий досье

16:29

Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник

Реклама
16:10

Сеть порвало видео из Закарпатья: свинья сбежала из прицепа прямо во время движенияВидео

15:55

Отвода войск от границ Украины не будет, а Запад "идет на эскалацию": Россия разразилась обвинениямиВидео

15:42

Из желудка 6-летнего ребенка достали 32 магнитных шарика: в "Охматдете" говорят, что это рекордВидео

15:32

Температура под -30°: Украину накрыли лютые морозыВидео

15:21

Умер Народный артист Украины актер Евгений Федорченко

15:15

150 гривен за кг: в Украине рекордно взлетели цены на мясоВидео

15:11

По программе Зеленского сделали еще одну трассу "Малого карпатского круга" – от Долины до Хуста

14:50

В ЕС поставили условие России: запуск СП-2 зависит от ситуации вокруг УкраиныВидео

14:48

Во Львове ребенок год пролежал в коме и очнулся на Рождество

14:47

Как сейчас выглядит пижон-красавчик из сериалов Не родись красивой и Бедная Настя Петр Красилов

14:31

Угроза удара России с моря и высадка десанта: в ВМС назвали сценарий военного вторжения в УкраинуВидео

14:20

Самый вкусный и простой завтрак: готовить всего 5 минутВидео

13:57

В РФ грозят военными вариантами решения ситуации вокруг УкраиныВидео

13:57

Выходные в феврале 2022: сколько будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные

13:39

"Перенесут хорошо и не умрут": инфекционист назвал категорию людей, которых "помилует" штамм ОмикронВидео

13:35

Пожар вспыхнул в Харьковском университете имени Каразина: студентов эвакуируют, кадры с местаВидео

13:31

Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздника

13:27

Газовый кризис сотрясает Европу, а Газпром рубит поставки: в ЕС выдвинули резкое обвинение РоссииВидео

13:13

Цены на бензин и дизель взлетели: повышена предельная стоимостьВидео

13:07

Мюзикл с Олей Поляковой Новая Снежная Королева покажут по телевидению - где и когда смотреть

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольникВидео

12:44

Откладывать на квартиру 8 лет: украинцам дали мрачный прогноз покупки нового жильяВидео

12:41

Протеже Вакарчука Кристина Соловий показала крепкий пресс и идеальные ножки в купальнике

12:25

Как быстро очистить машину и стекла от снега и льда: лучшие способы

12:24

Израильтянка оспаривает в суде материнство самой пожилой матери Украины, Подвербная прячет дочкуВидео

12:11

Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

11:57

Москву приперли к стенке: эксперт объяснил, что станет политической смертью ПутинаВидео

11:37

Военные "игрища" РФ у границ Украины разозлили Запад: Данилов призвал оказать Киеву мощную помощьВидео

11:34

Под Киевом Дед Мороз выбил мужчине зубы за бесплатное фото

11:33

Александр Усик показал редкое фото с 12-летней дочерью - она "разнесла" отца в пух и прах

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять